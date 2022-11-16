3 ngày cuối tuần này, Cát thần sủng ái, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, bước vào vận vàng son, công danh sáng chói

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 13:56

Trong 3 ngày cuối tuần này, 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu trong công danh, tài lộc.

Tuổi Mão

Trong 3 ngày cuối tuần, tài lộc của tuổi Mão còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ vậy mà đường tài lộc của những chú Mèo này ngày càng tăng tiến. Bản mệnh linh lợi, sáng suốt nên tiện lợi nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí với thể mở rộng quy mô to hơn so với thông thường.

Có thể nói, thời gian này, người tuổi Mão sẽ may mắn cả sự nghiệp cả tơ duyên bản mệnh đều ko bỏ lỡ bất cứ điều gì. Con giáp này sống tốt sẽ thừa hưởng phúc trời, hãy tận dụng nhân duyên tốt của mình.

3 ngày cuối tuần này, Cát thần sủng ái, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, bước vào vận vàng son, công danh sáng chói - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tuần, tài lộc của tuổi Mão còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nằm trong top những con giáp may mắn trong 3 ngày cuối tuần này, vận khí của người tuổi Thân với nhiều biến động tích cực, từ công việc, chuyện tình cảm tới tiền nong đều được cải thiện đáng kể. Hãy vững bước trên con đường đã chọn, cuộc sống sẽ thăng hoa bất thần. Thậm chí, vào thời khắc cuối tuần, đương số sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền nong ngày càng đầy túi, cuộc sống dư dả khó người nào sánh bằng.

Đặc trưng, hãy chuẩn bị ý thức đón nhận nhiều tin vui bất thần, vận may sẽ lội ngược dòng tới với bạn, mọi khó khăn đều được khắc phục, nhất là vấn đề về tiền nong. Thời khắc này trở đi, nếu mạnh dạn đầu tư, thì nhất định sẽ sinh lời khủng, tiền nong thu về đầy túi.

3 ngày cuối tuần này, Cát thần sủng ái, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, bước vào vận vàng son, công danh sáng chói - Ảnh 2
Nằm trong top những con giáp may mắn trong 3 ngày cuối tuần này, vận khí của người tuổi Thân với nhiều biến động tích cực, từ công việc, chuyện tình cảm tới tiền nong đều được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất thông minh, độc lập và ko chịu khuất phục. Con giáp này với năng lực, ham học hỏi, biết cách lập kế hoạch. Họ cũng ko ngại khó, ngại khổ. Lúc vướng mắc, họ ko nản lòng, nhụt chí mà từng bước tìm cách khắc phục vấn đề. Con giáp tuổi Tý tin rằng thái độ quyết định thành công của họ trong tương lai. Vì vậy, con giáp này luôn giữ được ý thức lạc quan, cầu thị.

Trong 3 ngày cuối tuần này, vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Tý sẽ trơn tuột hơn. Tại nơi làm việc, họ được lãnh đạo ghi nhận, với quý nhân phù trợ. Người tuổi này với tài vận vượng phát, kiếm tiền bằng nhiều cách. Trong lúc đó, người làm trồng trọt chăn nuôi với mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Ko chỉ trong tuần mới này mà từ giờ trở về sau, con giáp này được lộc làm ăn, kinh doanh. Sự nghiệp của họ thuận buồm xuôi gió, tiền về đầy túi.

3 ngày cuối tuần này, Cát thần sủng ái, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, bước vào vận vàng son, công danh sáng chói - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tuần này, vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Tý sẽ trơn tuột hơn. Tại nơi làm việc, họ được lãnh đạo ghi nhận, với quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp này trong 2 ngày giữa tuần này (15/11, 16/11), tiền căng chặt ví, lộc tràn lũ lượt, phát tài bùng nổ

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp này trong 2 ngày giữa tuần này (15/11, 16/11), tiền căng chặt ví, lộc tràn lũ lượt, phát tài bùng nổ

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày giữa tuần tới đây, 3 con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, gặp dữ cũng hóa lành, liên tục gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi 3 ngày cuối tuần con giap may man tử vi ngày mới tu vi ngay mai Tử vi ngày 16/11 tử vi ngày 16/11 của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 33 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 33 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình