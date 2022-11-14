Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp này trong 2 ngày giữa tuần này (15/11, 16/11), tiền căng chặt ví, lộc tràn lũ lượt, phát tài bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 14:27

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày giữa tuần tới đây, 3 con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, gặp dữ cũng hóa lành, liên tục gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi và có ý chí cầu tiến. So với những con giáp khác, bản mệnh không ngại đối mặt với thử thách và trong khoảng thời gian trước đó bạn bị “thương” không ít khi liên tục gặp trở ngại, khó khăn.

Tuy nhiên, trong 2 ngày giữa tuần này là khoảng thời gian con giáp này lội ngược dòng. Thân sẽ được nhiều cát tinh nâng đỡ, được quý nhân phù trợ nên vận khí của bạn tăng tiến mạnh mẽ. Những việc khó khăn trước đó nhanh chóng được giải quyết triệt để, giúp bạn gặt hái được thành công vang dội, thu về khoản thu nhập hậu hĩnh. Đặc biệt, những người làm ăn buôn bán hay đầu tư kinh doanh sẽ thu về được khoản lợi nhuận không nhỏ khiến người khác cũng phải ghen tị.  

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp này trong 2 ngày giữa tuần này (15/11, 16/11), tiền căng chặt ví, lộc tràn lũ lượt, phát tài bùng nổ - Ảnh 1
Tuy nhiên, trong 2 ngày giữa tuần này là khoảng thời gian con giáp này lội ngược dòng. Thân sẽ được nhiều cát tinh nâng đỡ, được quý nhân phù trợ nên vận khí của bạn tăng tiến mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu không may mắn bằng những con giáp khác nhưng họ thường dựa vào bản lĩnh trời ban để tự xây dựng phú quý cho riêng mình. Bạn làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn và sự nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong 2 ngày giữa tuần này. Lúc này, bạn có thể sẽ thực hiện được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của mình. 

Với những người làm công ăn lương, Dậu có khả năng được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc nhận được khoản lợi nhuận hậu hĩnh. Những người đầu tư kinh doanh có thể tìm được hướng đi mới, ngoài ra bạn còn được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp phát triển rực rỡ và hứa hẹn tài lộc sẽ ào ạt đổ vào nhà. 

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp này trong 2 ngày giữa tuần này (15/11, 16/11), tiền căng chặt ví, lộc tràn lũ lượt, phát tài bùng nổ - Ảnh 2
Dậu làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn và sự nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong 2 ngày giữa tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong khoảng thời gian trước, Tuất là một trong những con giáp gặp nhiều xui xẻo khi đối mặt với muôn khó khăn. Tuy nhiên, trong 2 ngày giữa tuần tới đây, vận trình của tuổi Tuất sẽ vô cùng hanh thông, bạn làm việc gì cũng thuận lợi.

Các mối quan hệ cá nhân phát triển tốt đẹp và việc này có thể mang lại cho bạn những cơ hội tốt để thăng tiến trong sự nghiệp hoặc giúp bạn có cơ hội kiếm tiền. Không chỉ vậy, Tuất còn được Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên bạn có muốn nghèo cũng khó. 

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp này trong 2 ngày giữa tuần này (15/11, 16/11), tiền căng chặt ví, lộc tràn lũ lượt, phát tài bùng nổ - Ảnh 3
Trong 2 ngày giữa tuần tới đây, vận trình của tuổi Tuất sẽ vô cùng hanh thông, bạn làm việc gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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