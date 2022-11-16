Trong 14 ngày cuối cùng tháng 11, TOP 3 con giáp vạn sự tất thành, tiền về ngập mặt, vận trình lên hương, công danh bứt phá

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 15:29

Trong 14 ngày cuối cùng của tháng 11, 3 con giáp may may mắn ăn nên làm ra, tiền bạc đầy đủ. Bản mệnh có cơ hội phát lên giàu có, cuộc sống dư dả, sung túc không lo không nghĩ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi này sống rất lý trí và luôn giữ được một cái đầu lạnh. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tỵ bị hung tinh chiếu mệnh nên gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Điều này khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Tuy nhiên, trong vòng 14 ngày cuối cùng của tháng 11, con giáp tuổi Tị có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, có thêm ý tưởng sáng tạo để giải quyết công việc. Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị. Người tuổi Tỵ nỗ lực không ngừng, ngày một vươn cao trong sự nghiệp.

Trong 14 ngày cuối cùng tháng 11, TOP 3 con giáp vạn sự tất thành, tiền về ngập mặt, vận trình lên hương, công danh bứt phá - Ảnh 1
Tuy nhiên, trong vòng 14 ngày cuối cùng của tháng 11, con giáp tuổi Tị có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thuộc tuýp người lạnh lùng và khá quyết đoán. Họ là người cương nghị và vô cùng tài giỏi. Khi đã quyết định theo đuổi mục tiêu nào, con giáp này sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó. Bước sang 14 ngày cuối tháng 11, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu sa sút khá nhiều. Dù nỗ lực nhiều, con giáp này không được công nhận. Vì tác động ngoại cảnh nên công việc của họ bị ngưng trệ.

May mắn thay, con giáp tuổi Dậu sẽ chuyển vận. Họ không chỉ gặp nhiều điều tốt lành. Họ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch. Cây trồng của họ tươi tốt trong khi vật nuôi của họ cũng mau lớn, khỏe mạnh. Con giáp này làm kinh doanh cũng sẽ thu được lời lớn, kiếm được bộn tiền.

Trong 14 ngày cuối cùng tháng 11, TOP 3 con giáp vạn sự tất thành, tiền về ngập mặt, vận trình lên hương, công danh bứt phá - Ảnh 2
 Bước sang 14 ngày cuối tháng 11, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu sa sút khá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Họ còn sở hữu năng lực xuất chúng cùng nhiều tham vọng. Tuy nhiên, thời trẻ, vận trình tài lộc của họ không được tốt nên họ phải chịu nhiều thất bại, khó kiếm tiền.

Trong vòng 14 cuối cùng tháng 11, tài vận của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Công việc của họ đang trên đà phát triển. Nhờ đạt được thành tích tốt nên họ được cấp trên trọng dụng. Con giáp này cũng gặp được quý nhân và có cơ hội đầu tư sinh lời. Những người có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ bắt tay vào làm mọi việc.

Trong 14 ngày cuối cùng tháng 11, TOP 3 con giáp vạn sự tất thành, tiền về ngập mặt, vận trình lên hương, công danh bứt phá - Ảnh 3
Trong vòng 14 cuối cùng tháng 11, tài vận của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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