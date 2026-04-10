Sau hôm nay, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 10/04/2026 04:50

Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ bùng nổ tài lộc", sự nghiệp thăng tiến vượt bậc khó ai ngờ. Người làm công ăn lương tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Cuối tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng.

Ngoài ra, cuộc sống của con giáp may mắn này sắp tới sẽ luôn tràn ngập những điều bất ngờ thú vị và niềm vui, hạnh phúc. Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có những tiến triển tốt đẹp. Nếu đã có tình yêu, tình cảm giữa hai bạn sẽ bền chặt hơn.

Sau hôm nay, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Được quý nhân đánh giá cao nên người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn, gặt hái được thành công dễ dàng hơn, tìm được cơ hội tốt để trở nên giàu có. Đặc biệt, với người làm ăn, phương diện tài lộc tiến triển khá tích cực. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các hoạt động đầu tư, buôn bán. Với những người làm nghề tự do, người làm đầu tư thì phương diện tài lộc có đột phá. 

Bên cạnh đó, thần tình yêu cũng sẽ mỉm cười với những người còn độc thân. Bạn có thể sẽ tìm được một người tri âm tri kỉ, hiểu những gì bạn đã trải qua và lắng nghe chân thành cảm xúc của bạn. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy.

Sau hôm nay, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc suôn sẻ nên tuổi Mùi không cần phải lo lắng gì về vấn đề tài chính nhờ nguồn thu nhập ổn định và đều đặn, nhờ đó bạn có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn của mình. Song, bạn cũng phải luôn tiết kiệm để đảm bảo cho tương lai không phải nhờ vả hay dựa dẫm vào ai.

Bên cạnh đó, Thực thần trợ mệnh, có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt, xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng, khiến bản thân chịu thiệt thòi sau này.

Sau hôm nay, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc