Sau hôm nay (thứ Bảy ngày 24/9), lộc lá tràn về như thác đổ, 3 con giáp chiêu đón lộc tài, giàu nứt đố đổ vách, phú quý hanh thông

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 08:31

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì sau ngày hôm nay 24/9, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn sau hôm nay 24/9. Con giáp rất can đảm, dám đương đầu với thử thách và biết nắm bắt cơ hội. Hơn nữa, Hợi còn làm việc rất thận trọng và tập trung cao độ nên sẽ tránh được nhiều rắc rối không đáng có.

Bên cạnh đó, Hợi còn được quý nhân giúp đỡ nên có thể gặp dữ hóa lành. Con giáp cũng có thể đuổi được “thần nghèo” đi, rước “thần tài” về nhà. Những khó khăn đều tan biến, mọi việc sẽ diễn ra đúng theo ý bạn, sự nghiệp vững chắc, tài lộc sẽ “bùng nổ”.

Sau hôm nay (thứ Bảy ngày 24/9), lộc lá tràn về như thác đổ, 3 con giáp chiêu đón lộc tài, giàu nứt đố đổ vách, phú quý hanh thông - Ảnh 1
Những người tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn sau hôm nay 24/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu bản tính chăm chỉ, đáng tin cậy, biết quản lý tài chính và có tài quan sát sắc bén. Dù ở những nơi khó khăn nhất thì Dậu cũng có thể tìm thấy tiền, biến sỏi đá thành đất đai màu mỡ. Ban đầu mọi việc tuy có vẻ khó khăn nhưng với sự kiên trì mà Dậu sẽ hái được “quả ngọt”. 

Dự đoán sau ngày hôm nay, người tuổi Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân nếu bạn biết nắm bắt cơ hội mở ra vận may cho mình. Sự nghiệp của Dậu có bước tiến mới, tài lộc tăng vọt nên việc mua nhà tậu xe đối với Dậu là chuyện dễ như trở bàn tay.  

Sau hôm nay (thứ Bảy ngày 24/9), lộc lá tràn về như thác đổ, 3 con giáp chiêu đón lộc tài, giàu nứt đố đổ vách, phú quý hanh thông - Ảnh 2
Dự đoán sau ngày hôm nay, người tuổi Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân nếu bạn biết nắm bắt cơ hội mở ra vận may cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội vô tận sau ngày hôm nay 24/9. Thìn dám đương đầu với thử thách và có thể hoàn thành tốt công việc được giao, thu về kết quả mỹ mãn, được đồng nghiệp khen ngợi và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. 

Thời gian này, Thìn còn gặp nhiều may mắn về tiền bạc, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh. Bạn sẽ buôn may bán đắt, thu hút được nhiều khách hàng và từ đó kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Không chỉ vậy, đường tình duyên của Thìn cũng ngập tràn màu hồng.

Sau hôm nay (thứ Bảy ngày 24/9), lộc lá tràn về như thác đổ, 3 con giáp chiêu đón lộc tài, giàu nứt đố đổ vách, phú quý hanh thông - Ảnh 3
Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội vô tận sau ngày hôm nay 24/9 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày 22/9, top 3 con giáp số đỏ như son, may mắn vô bờ, túi tiền nặng trịch, thoắt cái thành đại gia

Cuối ngày 22/9, top 3 con giáp số đỏ như son, may mắn vô bờ, túi tiền nặng trịch, thoắt cái thành đại gia

Tử vi dự đoán, bước sang cuối ngày hôm nay, 3 con giáp may mắn này được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi sau hôm nay Dự đoán tử vi ngày mai tử vi thứ 7 tử vi ngày 23/9 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 54 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới