Trúng số độc đắc sau 14h chiều nay, 3 con giáp may mắn nhận cúp vàng, phất cờ lên hương, phải mua thêm két sắt mới đủ đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 08:46

Tử vi dự đoán, sau 14h chiều nay, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền về ầm ầm, càng ngày càng phú quý.

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, hiền lành nhưng cực thông minh, nhạy bén nên Hợi thừa khôn ngoan để có thể sở hữu cuộc sống đủ đầy, sung túc. Tuy nhiên, do bị kẻ xấu ganh ghét, hãm hại nên những tháng đầu năm Hợi gặp phải khá nhiều chông gai, khó khăn trong tài chính.

Thế nhưng, chỉ cần bước qua 14h chiều nay 22/9 nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài theo chân nên Hợi sẽ đại cát đại lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chẳng những trả hết nợ nần, Hợi còn có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Trúng số độc đắc sau 14h chiều nay, 3 con giáp may mắn nhận cúp vàng, phất cờ lên hương, phải mua thêm két sắt mới đủ đựng tiền - Ảnh 1
Chỉ cần bước qua 14h chiều nay 22/9 nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài theo chân nên Hợi sẽ đại cát đại lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ cần cù, không quản khốn khó. Dám nghĩ dám làm, có tham vọng và khát khao đổi đời nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dậu đã nỗ lực hơn người.

Số trời đã định, Dậu sẽ tự tạo phú quý cho bản thân nhờ năng lực tuyệt vời của mình. Đặc biệt, sau 14h chiều nay, tuổi Dậu sẽ được ban phúc lành, đạp trúng hũ vàng. Chẳng những thu nhập tăng vọt, tiền chất chật nhà con giáp giàu có này còn có tương lai xán lạn, hết năm ắt trở thành tỷ phú, lắm của nhiều tiền.

Trúng số độc đắc sau 14h chiều nay, 3 con giáp may mắn nhận cúp vàng, phất cờ lên hương, phải mua thêm két sắt mới đủ đựng tiền - Ảnh 2
Đặc biệt, sau 14h chiều nay, tuổi Dậu sẽ được ban phúc lành, đạp trúng hũ vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, nhanh nhẹn và ham học hỏi nên Tỵ chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội gầy dựng cuộc sống đủ đầy, sung túc cho bản thân và gia đình. Vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói là thế nhưng Tỵ sống tình cảm và thương yêu mẹ cha hết mực.

Hiếu thuận, làm ăn đàng hoàng lại có chí tiến thủ nên Tỵ được trời thương, dù gặp nguy nan cũng có quý nhân phù trợ, tai qua nạn khỏi. Dự đoán sau 14h chiều nay 22/9, người tuổi Tỵ sẽ có cơ may lội ngược dòng, dư sức tích trữ cả kho tiền.

Trúng số độc đắc sau 14h chiều nay, 3 con giáp may mắn nhận cúp vàng, phất cờ lên hương, phải mua thêm két sắt mới đủ đựng tiền - Ảnh 3
Dự đoán sau 14h chiều nay 22/9, người tuổi Tỵ sẽ có cơ may lội ngược dòng, dư sức tích trữ cả kho tiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay (20/9), 3 con giáp qua cơn bĩ cực, giàu có phát hờn, tiền đổ về như thác lũ, tài lộc tự động đến gõ cửa nhà

Cuối ngày hôm nay (20/9), 3 con giáp qua cơn bĩ cực, giàu có phát hờn, tiền đổ về như thác lũ, tài lộc tự động đến gõ cửa nhà

Dự đoán vào thời điểm cuối ngày hôm nay 20/9, những con giáp may mắn này sẽ thắng lớn trong công việc. Thu nhập của họ cũng nhớ đó mà cải thiện.

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