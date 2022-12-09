Sau hôm nay (9/12/2022), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 05:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng sau ngày 9/12/2022.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ rất giỏi trong việc kiếm tiền nên không cần lo lắng về tài chính sau ngày 9/12/2022. Bản mệnh hoàn thành công việc nhanh chóng và có thời gian đánh giá tổng quát những dự án đã triển khai. Điều này giúp bản mệnh kịp thời phát hiện ra những vấn đề và nhanh chóng giải quyết. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ bình ổn. Bạn và đối phương luôn dành cho nhau sự quan tâm và thời gian ở bên nhau nhiều nhất có thể. Với bạn, mỗi quan hệ hiện tại mang đến cho bạn nguồn năng lượng mới để sẵn sàng đối diện với những khó khăn.

Sau hôm nay (9/12/2022), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ rất giỏi trong việc kiếm tiền nên không cần lo lắng về tài chính sau ngày 9/12/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ có tín hiệu vui sau ngày hôm nay. Bạn nhận được khoản thù lao kha khá từ những công việc làm thêm của mình nên đỡ gánh nặng về tài chính. Thế nhưng nếu bạn duy trì cách làm việc như hiện tại rất có thể sẽ mất đi cơ hội cộng tác với khách hàng của mình.

Chuyện tình duyên nhuận sắc. Bạn được gia đình và bạn bè giới thiệu và gặp người phù hợp với kỳ vọng. Thế nhưng, cả hai đều muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi bắt đầu mối quan hệ chính thức. 

Sau hôm nay (9/12/2022), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ có tín hiệu vui sau ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thực Thần nâng đỡ giúp vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ hanh thông và suôn sẻ. Bản mệnh tập trung cao độ đê hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra và được cấp trên đánh giá cao. Một số bạn đang trong giai đoạn tìm việc sẽ nhận được tin tức tốt từ nhà tuyển dụng.

Ngoài ra, vận trình tài lộc rộng mở. Bản mệnh nhận được nhiều lời mời cộng tác với giá trị hợp đồng lớn. Con giáp này chỉ cần hoàn thành tốt công việc sẽ không cần phải lo nghĩ về tiền bạc. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng trong việc giao kết hợp đồng vì rất dễ bị người khác lừa. 

Sau hôm nay (9/12/2022), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 3
Thực Thần nâng đỡ giúp vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ hanh thông và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, tiểu nhân chơi xấu, 3 con giáp đen đủi đủ đường, tiền tài hao hụt, cẩn thận kẻo 'rước họa vào thân'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, tiểu nhân chơi xấu, 3 con giáp đen đủi đủ đường, tiền tài hao hụt, cẩn thận kẻo 'rước họa vào thân'

Thứ Sáu 9/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, tiểu nhân chơi xấu, 3 con giáp đen đủi đủ đường, tiền tài hao hụt, cẩn thận kẻo 'rước họa vào thân'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 56 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 56 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng