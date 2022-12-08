Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, tiểu nhân chơi xấu, 3 con giáp đen đủi đủ đường, tiền tài hao hụt, cẩn thận kẻo 'rước họa vào thân'

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 12:55

Thứ Sáu 9/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, tiểu nhân chơi xấu, 3 con giáp đen đủi đủ đường, tiền tài hao hụt, cẩn thận kẻo 'rước họa vào thân'.

Tuổi Mão

Tâm trạng của người tuổi Mão trở nên hỗn độn, và điều này ảnh hưởng không ít đến công việc làm ăn vào đúng ngày mai. Bên cạnh đó, các kế hoạch của bản mệnh có thể sẽ không hoàn thành đúng như dự định do có tiểu nhân cản đường.‏ Vận trình tài lộc không ổn định, bản mệnh sẽ bị tiêu hao một khoản tiền cho các chi phí ngoài luồng, trong khi nguồn thu lại không nhiều.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này sẽ diễn ra tương đối bất lợi và đón nhận nhiều tin không may mắn. Đào hoa dữ khiến bản mệnh dễ vướng vào lục đục, bất hòa trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi vì áp lực bên ngoài mà đem về trút lên người bạn đời của mình, điều này dẫn đến những cuộc tranh cãi gay gắt.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, tiểu nhân chơi xấu, 3 con giáp đen đủi đủ đường, tiền tài hao hụt, cẩn thận kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 1
Tâm trạng của người tuổi Mão trở nên hỗn độn, và điều này ảnh hưởng không ít đến công việc làm ăn vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

‏Đúng ngày 9/12, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không được thuận lợi. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn. Một vài rắc rối bất ngờ xảy ra khiến tâm trạng bạn tệ đi rõ rệt. Những người này lại mang những cảm xúc tiêu cực ấy về nhà khiến mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng.‏

Song song đó, chuyện tình cảm của bản mệnh có thể gặp sóng gió. Những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy không thể giải quyết một sớm, một chiều vì ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình mà không chịu nhường nhịn, bao dung lẫn nhau. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, tiểu nhân chơi xấu, 3 con giáp đen đủi đủ đường, tiền tài hao hụt, cẩn thận kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 2
‏Đúng ngày 9/12, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không được thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút không được suôn sẻ, thuận lợi trong ngày thứ Sáu này. Ở nơi làm việc, người tuổi này có thể sẽ bị họa tiểu nhân đeo bám, do đó cần nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình làm việc để không tạo điều kiện cho kẻ xấu đặt điều hãm hại mình. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ gặp những điều buồn nhiều hơn vui. Bản mệnh cảm thấy tình cảm của mình với đối phương không được xem trọng. Lại thêm áp lực từ bên ngoài, mối quan hệ tình cảm giữa hai người sớm kém sắc.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, tiểu nhân chơi xấu, 3 con giáp đen đủi đủ đường, tiền tài hao hụt, cẩn thận kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút không được suôn sẻ, thuận lợi trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'ăn trọn lộc trời', Thần tài theo gót, trúng số độc đắc đổi vận, sự nghiệp thăng hoa

Qua ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'ăn trọn lộc trời', Thần tài theo gót, trúng số độc đắc đổi vận, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'ăn trọn lộc trời', Thần tài theo gót, trúng số độc đắc đổi vận, sự nghiệp thăng hoa qua ngày Rằm tháng 11 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà