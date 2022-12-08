Thứ Sáu 9/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, tiểu nhân chơi xấu, 3 con giáp đen đủi đủ đường, tiền tài hao hụt, cẩn thận kẻo 'rước họa vào thân'.

Tuổi Mão Tâm trạng của người tuổi Mão trở nên hỗn độn, và điều này ảnh hưởng không ít đến công việc làm ăn vào đúng ngày mai. Bên cạnh đó, các kế hoạch của bản mệnh có thể sẽ không hoàn thành đúng như dự định do có tiểu nhân cản đường.‏ Vận trình tài lộc không ổn định, bản mệnh sẽ bị tiêu hao một khoản tiền cho các chi phí ngoài luồng, trong khi nguồn thu lại không nhiều. Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này sẽ diễn ra tương đối bất lợi và đón nhận nhiều tin không may mắn. Đào hoa dữ khiến bản mệnh dễ vướng vào lục đục, bất hòa trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi vì áp lực bên ngoài mà đem về trút lên người bạn đời của mình, điều này dẫn đến những cuộc tranh cãi gay gắt.

Tâm trạng của người tuổi Mão trở nên hỗn độn, và điều này ảnh hưởng không ít đến công việc làm ăn vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ ‏Đúng ngày 9/12, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không được thuận lợi. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn. Một vài rắc rối bất ngờ xảy ra khiến tâm trạng bạn tệ đi rõ rệt. Những người này lại mang những cảm xúc tiêu cực ấy về nhà khiến mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng.‏ Song song đó, chuyện tình cảm của bản mệnh có thể gặp sóng gió. Những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy không thể giải quyết một sớm, một chiều vì ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình mà không chịu nhường nhịn, bao dung lẫn nhau.

‏Đúng ngày 9/12, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không được thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút không được suôn sẻ, thuận lợi trong ngày thứ Sáu này. Ở nơi làm việc, người tuổi này có thể sẽ bị họa tiểu nhân đeo bám, do đó cần nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình làm việc để không tạo điều kiện cho kẻ xấu đặt điều hãm hại mình. Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ gặp những điều buồn nhiều hơn vui. Bản mệnh cảm thấy tình cảm của mình với đối phương không được xem trọng. Lại thêm áp lực từ bên ngoài, mối quan hệ tình cảm giữa hai người sớm kém sắc. Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút không được suôn sẻ, thuận lợi trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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