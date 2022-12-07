Sau hôm nay (7/12/2022), thánh nhân độ kẻ khù khờ, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 05:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà sau ngày 7/12/2022.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông, suôn sẻ sau ngày 7/12. Người tuổi này có được nhiều cơ hội thể hiện năng lực, bản lĩnh của mình nhờ vào sự thông minh, sáng suốt của mình. Đường tài vận của con giáp này sáng sủa nên không quá lo lắng về vấn đề này. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên rực rỡ thăng hoa. Đào hoa nở rộ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho các cặp đôi yêu nhau. Người độc thân cần cởi mở nhiều hơn thì mới mong gặp được người trong mộng.

Sau hôm nay (7/12/2022), thánh nhân độ kẻ khù khờ, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông, suôn sẻ sau ngày 7/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ sau ngày hôm nay. Tinh thần trách nhiệm cao kết hợp với sự ngay thẳng giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm cao từ những người xung quanh. Nhờ nguồn thu nhập chính mà bản mệnh có thể thoải mái mua sắm những món đồ mình thích.

Hơn nữa, chuyện tình cảm thăng hoa, nở rộ. Cuộc sống nhân giữa bạn và nửa kia lúc nào cũng ấm êm, hòa thuận do cả hai đều biết cách “giữ lửa” trong tình yêu. Trong khi đó, người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa yêu thương cho mình. 

Sau hôm nay (7/12/2022), thánh nhân độ kẻ khù khờ, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ sau ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông không ngừng. Khả năng ứng biến linh hoạt và lãnh đạo tốt giúp con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến trên bước đường công danh. Nhưng không nên chủ quan, bảo thủ, tự cao tự đại hay ỷ lại vào người khác.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên hài hòa. Mối quan hệ tình cảm giữa tuổi Ngọ và nửa kia luôn được vui vẻ, ấm êm và hạnh phúc. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp nhờ sự giới thiệu của người thân.

Sau hôm nay (7/12/2022), thánh nhân độ kẻ khù khờ, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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