Sau giờ Mão 3 khắc ngày mai (17/9/2023): 3 con giáp vạn sự thuận tâm, cuộc đời tươi đẹp như hoa, tiền tình đều không thiếu

Tử vi ngày 17/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn biết cách làm người dễ chịu, vui vẻ đón nhận nhiều điều hay, ý đẹp.

Tình cảm: Hôm nay bạn thực sự có nhiều niềm vui, hạnh phúc với người đã lựa chọn.

Công việc: Người tuổi Dần là tính tình hài hòa, có nhiều niềm vui trong công việc lẫn cuộc sống, bạn không thích những cãi nhau khi làm việc cùng nhau .

Tài lộc: Thời điểm thích hợp để bản thân có thêm những cơ hội đầu tư.

Sức khoẻ: Cẩn thận những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 12 con giáp, tuổi Thân nổi tiếng là người thông minh, nhanh nhạy và có khả năng học hỏi nhanh chóng. Mặc dù nhiều người cho rằng họ sẽ nhanh chóng “phát tài” nhờ những ưu điểm này nhưng trên thực tế, cuộc sống của con giáp này không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vì là người hấp tấp, vội vàng mà người tuổi Thân có thể đưa ra vài quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp và người xung quanh.

Tuy nhiên, con giáp này không cần lo lắng vì nhờ những thất bại này, họ sẽ có thêm động lực để thay đổi. Đúng 17/9, người tuổi Thân sẽ ngày một bản lĩnh hơn, dám nghĩ dám làm và tích luỹ nhiều kinh nghiệm. Khi chuẩn bị đủ tự tin và quyết tâm, họ sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ trong sự nghiệp, tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 17/9/2023, là lúc tuổi Tỵ cần tập trung hơn cho các nhiệm vụ mà bản thân đề ra khi mà có sự hỗ trợ của mọi người. Con giáp này có thể xem xét và sắp xếp lại các đầu việc cần xử lý.

Bản mệnh đang có cơ hội để kiếm tiền, có thể mọi thứ có chút khó khăn ban đầu nhưng bản mệnh cứ kiên nhẫn. Hãy nỗ lực hết sức mình vì biết đâu thu nhập của bản mệnh sẽ được nhân đôi.

Ngoài ra, tuổi Tỵ không nên để các vấn đề rắc rối trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Trong đời sống tình cảm, nên chú ý đến áp lực tài chính, cùng nhau đối mặt với khó khăn. Hãy học cách nhận lỗi thay vì chăm chăm đổ lỗi cho người khác.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.