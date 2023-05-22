Sau 3 giờ chiều mai ngày 23 tháng 5, con giáp nên cẩn trọng tiền nong, tránh những hiềm khích kẻo rước hoa vào thân

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 01:19

Top 3 con giáp nên cẩn trong trong ngày mai 23 tháng 5.

Tử vi tuổi Sửu

Thương Quan chiếu mệnh báo hiệu đường sự nghiệp của Sửu gặp nguy hiểm. Dù là ngày nghỉ nhưng bạn vẫn phải ôm thêm việc vào thân, làm không xuể. Cấp trên thì hối thúc liên tục khiến bạn bực bội, muốn nghỉ việc, từ chức. Có thể thời gian tới nhiều bạn tuổi Sửu sẽ chuyển công ty.

Sau 3 giờ chiều mai ngày 23 tháng 5, con giáp nên cẩn trọng tiền nong, tránh những hiềm khích kẻo rước hoa vào thân - Ảnh 1
Đường tình cảm may mắn nhờ Lục Hợp nên cứu vãn lại tâm trạng của Sửu ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm may mắn nhờ Lục Hợp nên cứu vãn lại tâm trạng của Sửu ngày mai. Các bạn đang yêu thì cố gắng giữ tình yêu đẹp hiện tại, đừng đánh mất nó chỉ vì những tranh cãi nhỏ. Vốn dĩ con giáp này không phải là người hay thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

Tử vi tuổi Thân

Vận trình tổng thể của người tuổi Thân sẽ “thuận buồm xuôi gió” trong ngày mai. Bạn hãy chú ý đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình để đảm bảo sức khỏe tốt trước khi trở lại công việc hiện tại của mình.

Công việc: Người tuổi Thân gặp nhiều không vui, phiền toái xảy ra vào khoảng thời gian này nên ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của chính mình. Chính vì thế, bản mệnh cần phân biệt rõ việc công, việc tư chứ đừng vì một vài chuyện không đáng mà ảnh hưởng đến tương lai của bản thân. 

Sau 3 giờ chiều mai ngày 23 tháng 5, con giáp nên cẩn trọng tiền nong, tránh những hiềm khích kẻo rước hoa vào thân - Ảnh 2
 Theo tử vi, nếu đó là khoản tiền mà bạn tận hưởng niềm vui với người thân thì chẳng cần phải suy nghĩ gì cả - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm nhẹ. Tiểu Hao chính là nguyên nhân khiến cho con giáp này chi quá nhiều khoản tiền không tên. Theo tử vi, nếu đó là khoản tiền mà bạn tận hưởng niềm vui với người thân thì chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém vượng. Vốn là một người hiếu thắng nên người độc thân có thể phạm phải những sai lầm khi theo đuổi người nào đó một cách mù quáng. Nếu cả hai không sớm tìm được sự đồng điệu trong quá trình chung sống thì chỉ khiến đôi bên càng thêm tổn thương. 

Tử vi tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ nên cẩn trọng trong chuyện làm ăn, không những thế mỗi khi bạn hoàn thành công việc, rắc rối tự tìm đến với bạn. 

Sau 3 giờ chiều mai ngày 23 tháng 5, con giáp nên cẩn trọng tiền nong, tránh những hiềm khích kẻo rước hoa vào thân - Ảnh 3
Trong ngày mai bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi có ý định nhập vào cuộc vui nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mai bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi có ý định nhập vào cuộc vui nào đó. Cẩn trọng đến lời ăn tiếng nói, coi chừng mất tiền vì vạ miệng mà mất tiền oan. 

Dự báo có nhiều niềm vui liên quan đến gia đình, bạn dành thời gian cho việc chăm chút các mối quan hệ nên có được mối quan hệ tốt hơn. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

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