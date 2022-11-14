Sau 20h ngày 14/11/2022: 3 con giáp khởi vận tụ tài, hỷ sự vây quanh, niềm vui phơi phới, tiền tài tăng nhanh

Tuổi Mão cũng là một trong những con giáp có vận trình rộng mở sau 20h tối 14/11 . Lục hợp xuất hiện giúp công việc của con giáp này phát triển tốt. Tuổi Mão sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển tốt. Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể gặp quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối. Nhờ đó, tài lộc của tuổi Mão ngày một thăng hoa, túi tiền càng rủng rỉnh hơn. Thời điểm này, tuổi Mão có thể thực hiện được những mơ ước đã ấp ủ bấy lâu nay.

Đường tài lộc sáng sủa, tuổi Mão có thể kiếm được nhiều cơ hội tăng thu nhập. Nhất là người làm ăn buôn bán có thể thu về không ít lợi nhuận. Lúc này, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không phạm phải sai lầm trong đầu tư cũng như tránh trường hợp chi nhiều hơn thu.

Tử vi 12 con giáp dự báo đường tài lộc của tuổi Ngọ sau 20h tối 14/11 cực kì tốt bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá trong việc kinh doanh, buôn bán… thậm chí thu được cả lợi nhuận đến từ các công việc tay trái.

Người làm công ăn lương “đầu xuôi đuôi lọt”, tiền lương thưởng đến bất ngờ, rủng rỉnh cao hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Doanh nhân và thương gia mở rộng được thị trường, làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ còn may mắn nhận được lộc từ Tổ Tiên, hoạch tài đến bất ngờ dễ dàng trúng thưởng, hay đạt được giải cao đối với những người tham gia các dự án nghiên cứu, học hành, thi cử.

Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ tạm biệt khó khăn, xui xẻo trước đó để bước vào giai đoạn vượng phát nhất sau 20h tối 14/11. Có một điều bản mệnh không hề hay biết rằng, trải qua gần một năm sóng gió của Tam Tai thì thời điểm sau 20h tối 14/11 là thời điểm hạnh phúc nhất của con giáp này.

Bản mệnh nhanh chóng tìm được nguyên nhân gục ngã để vực dậy như vũ bão, người làm kinh doanh hoàn toàn có thể thu về lời lãi trong thời điểm vàng ngọc này. Tài lộc cũng nhờ đó theo chân mang đến hạnh phúc tài chính cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt đây là thời điểm được Chính Ấn phát huy mạnh mẽ năng lực, vì thế con giáp này còn có cơ hội bắt tay với quý nhân thực hiện những dự án với lĩnh vực hoàn toàn mới mà không hề lo đến chuyện vốn liếng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.