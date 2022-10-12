Sau 19h tối nay: 3 con giáp vận tài đỏ chói, ngồi không tiền cũng ồ ạt tới, sung sướng không ai bằng, tài khoản nhảy số liên liên, an nhàn mà hưởng lộc

Theo tử vi vào 19 tối 12/10/2022, tuổi Dần may mắn gặp được Chính Ấn nên công việc không có gì phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực.

Tuy nhiên, có vẻ như con giáp này đang dồn hết tâm sức cho công việc nên có thể sẽ hơi bỏ bê chuyện tình cảm. Đối phương tuy hiểu và thông cảm cho bạn nhưng khó tránh khỏi những lúc chạnh lòng vì mãi chỉ quanh quẩn một mình. Nhất là trong ngày ngũ hành xung khắc, nếu không tìm cách hâm nóng tình cảm, bạn có thể sẽ khó mà bảo vệ được hạnh phúc của mình.

Đặc biệt những người nào theo đuổi danh vọng, chức quyền thì càng có được lợi thế trong ngày thứ 4 này. Bản mệnh có cơ hội cạnh tranh công bằng, không sợ thua kém bất kỳ ai, thế nhưng cũng không nên quá nóng vội, tham lam mà hành xử thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng tới tương lai.

Tuổi Tý

Trong những ngày trước, rất nhiều người tuổi Tý rơi vào cảnh lao đao vì có nhiều chuyện không như ý xảy ra. Thế nhưng, nhờ sự chăm chỉ và thông minh, hoạt bát của mình, họ đã phần nào kiểm soát được tình hình và có sự bứt phá ấn tượng trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, ngoài sự thông minh, nhanh nhẹn thì người tuổi Tý còn có những đặc điểm trời sinh tuyệt vời giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn, đó là khả năng thích ứng rất nhanh với thời cuộc, cực kỳ thận trọng và có khả năng linh cảm tốt trước các biến cố để họ có thể “đi tắt đón đầu” và đưa ra những thay đổi thích hợp.

Tử vi học có nói, vào 19 tối 12/10/2022, vận may của người tuổi Tý sẽ thăng hoa. Đây là lúc mà hầu như họ làm gì cũng có khả năng thành công rất cao, đặc biệt là kinh doanh.

Đặc biệt, nếu họ kinh doanh với người tuổi Thìn, thì khả năng thành công rực rỡ còn cao hơn nữa. Do đó, vào 19 tối 12/10/2022 với sự thông minh tuyệt vời của mình, nếu biết tận dụng, người tuổi Tý có thể trở thành quý nhân của chính mình, từng bước xây dựng một nền tảng vững chắc trong sự nghiệp, trở nên giàu có viên mãn khiến người khác phải nể phục.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp giúp người tuổi Hợi thêm phần vượng duyên, nhất là người độc thân sẽ có nhiều người tìm hiểu, theo đuổi. Những ai đã có gia đình nên thận trọng, bạn sẽ dễ bị cuốn hút bởi người khác giới.

Chính Quan mang lại năng lượng dồi dào để tuổi Hợi nhiệt tình làm việc. Thế nhưng bạn đừng ôm đồm quá nhiều việc trong hôm nay, bạn không thể làm hết mọi thứ được đâu. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ lớn, cần ưu tiên hoàn thành trước.

Niềm vui của bạn vào 19 tối 12/10/2022 còn đến từ việc bạn cảm thấy rất khỏe mạnh, lạc quan. Nhất là nhiều người hồi phục sức khỏe nhanh chóng, có cơ hội chữa được bệnh.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.