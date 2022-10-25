Sau 18h08p hôm nay 25/10: Thần tiên tri đoán mệnh 3 con giáp này may mắn hơn người, lộc lá tá lả, bản mệnh bơi trong đống vàng, của cải dư dôi, cuối năm sắm nhà xịn, mua xe tiền tỷ

Tiếp nối tử vi ngày 24/10/2022 của 12 con giáp , Thiên Ấn mang tới cho tuổi Sửu sự tự tin để theo đuổi mục tiêu của mình trong ngày hôm nay. Mọi kế hoạch của con giáp này đều diễn ra trôi chảy. Dù làm gì thì Sửu cũng thu được thành tựu đáng kể, giữ vững phong độ của mình trong tập thể.

Vận trình tình cảm của Tuổi Sửu hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Với những biểu hiện trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn dành cho công việc, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao. Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã ở rất gần rồi, vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Vận trình tình cảm của Tuổi Sửu hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Ba 25/10/2022, vận trình của Tuổi Mãoở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Mão mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Ngũ hành tương sinh mang tới cho những chú Mèo còn độc thân cơ duyên gặp được người phù hợp với mình. Đôi bên đều nghiêm túc trong vấn đề tình cảm nên quá trình tìm hiểu diễn ra rất thuận lợi. Ngày hôm nay cũng mang đến những cảm xúc ngọt ngào trong chuyện tình cảm cho các cặp đôi con giáp này.

Ngũ hành tương sinh mang tới cho những chú Mèo còn độc thân cơ duyên gặp được người phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện Lục Hợp hỗ trợ người tuổi Dần rất nhiều trong việc hợp tác, ký kết làm ăn. Hầu hết các kế hoạch đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này, không khó để bạn thu về lợi nhuận như mong muốn, cũng không phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Công việc trong ngày thứ 3 cũng khá bình ổn. Bản mệnh phát huy năng lực bản thân mạnh mẽ, được cấp trên ưu ái nâng đỡ trao cho những trọng trách mới. Tuy có chút áp lực nhưng đây chính là bước tiến tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh.

Tình duyên của Tuổi Dần rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau, vun đắp vững chắc hơn cho mối lương duyên này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, trở ngại của cuộc đời.

Tình duyên của Tuổi Dần rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo