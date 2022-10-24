Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/10/2022: 3 con giáp 'ngồi không' tiền tài cũng tự chảy vào túi, của cải trải đầy nhà, vận trình lên hương, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 11:51

Đúng 12h trưa nay, 24/10/2022, 3 con giáp này 'ngồi không' tiền tài cũng tự chảy vào túi, của cải dư dôi, trải đầy ra trước mắt, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết.

Tuổi Sửu

Chính Ấn giúp người tuổi Sửu khẳng định được vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp. Bạn vốn là người thông minh, nhạy bén, lại thêm kinh nghiệm phong phú nên có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho những việc khó khăn.

Thiên Tài tương trợ, bản mệnh có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn của mình. Khoản tiền đó có được có thể là do các trò may rủi hoặc được người thân hỗ trợ. Bạn cần có cách tiêu dùng, đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí của cải.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà khá hài hòa. Bạn có thể tâm sự mọi chuyện với người thân để có thể thấy nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh đó, người thân cũng có thể khuyên giải, giúp đỡ bạn tìm ra định hướng cho công việc.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/10/2022: 3 con giáp 'ngồi không' tiền tài cũng tự chảy vào túi, của cải trải đầy nhà, vận trình lên hương, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Thiên Tài tương trợ, bản mệnh có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão hãy tiếp tục vững tin vào bản thân và tiến hành những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Thời điểm này, bạn có thể dựa vào sức của chính bản thân mình để đem lại một khoản lợi ổn định, giúp cải thiện cuộc sống.

Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, chịu khó chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cấp trên luôn yêu mến một nhân viên sẵn sàng xông pha, thử thách bản thân, không ngại đối diện với khó khăn như bạn.

Nếu có thời gian rảnh rỗi, tuổi Mão và nửa kia có thể tìm cách hâm nóng tình cảm gia đình ngay trong ngày. Việc hâm nóng tình cảm có thể rất đơn giản, như cùng nấu một bữa cơm hoặc cùng xem một bộ phim nào đó.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/10/2022: 3 con giáp 'ngồi không' tiền tài cũng tự chảy vào túi, của cải trải đầy nhà, vận trình lên hương, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão hãy tiếp tục vững tin vào bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra tương đối ổn định. Mặc dù không dành nhiều tâm sức cho công việc hiện tại song cũng may không có trở ngại, ngáng trở gì quá lớn trong quá trình làm việc. Cùng với đó, Quý Nhân chiếu mệnh nên bản mệnh có thể hạn chế những sai sót ngoài ý muốn.

Vận trình tài lộc vững vàng. Nhờ vào khả năng nhìn xa trông rộng mà con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào từ công việc làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà tiêu xài hoang phí kẻo tiền bạc “không còn một xu dính túi”.

Vận trình tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực. Dường như vợ chồng con giáp này đã dần học được cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Những lỗi lầm tưởng như không thể sửa chữa cũng dần dần phai nhạt, đôi bên hòa hợp hơn với nhau.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/10/2022: 3 con giáp 'ngồi không' tiền tài cũng tự chảy vào túi, của cải trải đầy nhà, vận trình lên hương, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Vận trình tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay, 23/10, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vận trình đón nhiều tin vui, may mắn ập tới, hỷ sự ồ ạt, cuối năm cặp đôi về chung nhà, vợ chồng thêm gắn kết

Bước qua ngày hôm nay, 23/10, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vận trình đón nhiều tin vui, may mắn ập tới, hỷ sự ồ ạt, cuối năm cặp đôi về chung nhà, vợ chồng thêm gắn kết

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vận trình nhiều may mắn, có điềm báo tài lộc, gia đạo ngập hỷ sự, cặp đôi về chung nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới