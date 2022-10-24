Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/10/2022: 3 con giáp 'ngồi không' tiền tài cũng tự chảy vào túi, của cải trải đầy nhà, vận trình lên hương, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Chính Ấn giúp người tuổi Sửu khẳng định được vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp. Bạn vốn là người thông minh, nhạy bén, lại thêm kinh nghiệm phong phú nên có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho những việc khó khăn.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà khá hài hòa. Bạn có thể tâm sự mọi chuyện với người thân để có thể thấy nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh đó, người thân cũng có thể khuyên giải, giúp đỡ bạn tìm ra định hướng cho công việc.

Thiên Tài tương trợ, bản mệnh có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn của mình. Khoản tiền đó có được có thể là do các trò may rủi hoặc được người thân hỗ trợ. Bạn cần có cách tiêu dùng, đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí của cải.

Thiên Tài tương trợ, bản mệnh có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão hãy tiếp tục vững tin vào bản thân và tiến hành những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Thời điểm này, bạn có thể dựa vào sức của chính bản thân mình để đem lại một khoản lợi ổn định, giúp cải thiện cuộc sống.

Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, chịu khó chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cấp trên luôn yêu mến một nhân viên sẵn sàng xông pha, thử thách bản thân, không ngại đối diện với khó khăn như bạn.

Nếu có thời gian rảnh rỗi, tuổi Mão và nửa kia có thể tìm cách hâm nóng tình cảm gia đình ngay trong ngày. Việc hâm nóng tình cảm có thể rất đơn giản, như cùng nấu một bữa cơm hoặc cùng xem một bộ phim nào đó.

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão hãy tiếp tục vững tin vào bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra tương đối ổn định. Mặc dù không dành nhiều tâm sức cho công việc hiện tại song cũng may không có trở ngại, ngáng trở gì quá lớn trong quá trình làm việc. Cùng với đó, Quý Nhân chiếu mệnh nên bản mệnh có thể hạn chế những sai sót ngoài ý muốn.

Vận trình tài lộc vững vàng. Nhờ vào khả năng nhìn xa trông rộng mà con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào từ công việc làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà tiêu xài hoang phí kẻo tiền bạc “không còn một xu dính túi”.

Vận trình tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực. Dường như vợ chồng con giáp này đã dần học được cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Những lỗi lầm tưởng như không thể sửa chữa cũng dần dần phai nhạt, đôi bên hòa hợp hơn với nhau.

Vận trình tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo