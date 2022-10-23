Sau 12 giờ trưa ngày mai (24/10), Bồ Tát độ trì, 3 con giáp hiền lành hưởng trọn vinh hoa, dễ đổi đời giàu có, sung sướng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 21:21

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hiền lành hưởng trọn vinh hoa, dễ đổi đời giàu có, sung sướng đến cuối đời vào sau 12 giờ trưa ngày 24/10.

Tuổi Sửu

Nhờ uy tín của bản thân, người tuổi Sửu sẽ nhận được sự tin tưởng và nhiều hợp đồng tốt trong thời điểm tới. Bạn nhận được nhiều lời mời cộng tác giúp tăng thu nhập đáng kể. Ngoài ra, những cơ hội hợp tác này cũng góp phần mở ra những hợp đồng giá trị khác trong tương lai.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vui vẻ. Nhờ cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim, bản mệnh có một ngày khá vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Trong thời gian này, Bạn nên dành nhiều thời gian cho gia đình và đừng ngại chia sẻ những khó khăn mà mình gặp phải.

Sau 12 giờ trưa ngày mai (24/10), Bồ Tát độ trì, 3 con giáp hiền lành hưởng trọn vinh hoa, dễ đổi đời giàu có, sung sướng đến cuối đời - Ảnh 1
Nhờ uy tín của bản thân, người tuổi Sửu sẽ nhận được sự tin tưởng và nhiều hợp đồng tốt trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra hanh thông dễ dàng. Tính cách điềm tĩnh, chững chạc giúp bạn dễ dàng tạo dựng uy tín với mọi người xung quanh. Tài năng lãnh đạo giúp bạn đưa tập thể nhanh chóng đi lên, từ đó thu về những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Vận trình tình cảm hòa hợp không tưởng. Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi nhận về nhiều lời chúc phúc, ủng hộ từ mọi người xung quanh. Công việc cả hai dù bận rộn nhưng thời gian dành cho nhau không bao giờ eo hẹp.

Sau 12 giờ trưa ngày mai (24/10), Bồ Tát độ trì, 3 con giáp hiền lành hưởng trọn vinh hoa, dễ đổi đời giàu có, sung sướng đến cuối đời - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra hanh thông dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra đang được nâng đỡ vào sau 12 giờ trưa ngày 24/10. Chính Quan chiếu mệnh giúp con giáp này dễ dàng phát triển nếu theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ vốn hiểu biết phong phú mà bạn nhanh chóng tạo thiện cảm với những người xung quanh.

Chuyện tình duyên của bản mệnh khá khởi sắc và tương hòa. Bạn có thời gian bên cạnh gia đình và cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc từ các thành viên. Với những bạn có con nhỏ nên quan tâm con nhiều hơn.

Sau 12 giờ trưa ngày mai (24/10), Bồ Tát độ trì, 3 con giáp hiền lành hưởng trọn vinh hoa, dễ đổi đời giàu có, sung sướng đến cuối đời - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra đang được nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

TOP 3 con giáp 'số đỏ như son' vào đúng ngày 24/10/2022: Sự nghiệp phất lên rực rỡ, ôm trọn đống tiền, tài lộc tăng gấp bội

TOP 3 con giáp 'số đỏ như son' vào đúng ngày 24/10/2022: Sự nghiệp phất lên rực rỡ, ôm trọn đống tiền, tài lộc tăng gấp bội

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp phất lên rực rỡ, ôm trọn đống tiền, tài lộc tăng gấp bội vào đúng ngày 24/10.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 58 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới