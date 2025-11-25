Sau 00h00 ngày mai 26/11/2025: Chúc mừng 3 con giáp CHUỘT SA HŨ NẾP, bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn, giàu có chạm đỉnh

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày này mang lại những khoản lợi nhuận hấp dẫn sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Mùi. Mọi thứ không dễ dàng như bản mệnh nghĩ lúc ban đầu nhưng tất cả đều mang lại cho bản mệnh những trải nghiệm quan trọng, giúp bản mệnh trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn các vấn đề liên quan tới tiền bạc.

Đối với những người độc thân, hôm nay là một ngày tuyệt vời để bản mệnh có cơ hội gặp gỡ nửa kia của mình. Hãy mở lòng và sống chân thành, bản mệnh sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm đong đầy từ mọi người xung quanh.

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp khéo léo, cư xử tốt đẹp, kính trên nhường dưới, cuộc đời thường hanh thông, đi đâu cũng có người trợ giúp. Giai đoạn này mở ra thời vận mới cho tuổi Mão. Công việc trôi chảy, sự nghiệp phất mạnh, tinh thần nhẹ nhàng, bạn đưa ra quyết định nào cũng chuẩn xác. Những ai đang theo đuổi dự án trọng điểm sẽ sớm có tin vui hoặc được cấp trên ghi nhận. Họ khẳng định được danh tiếng của mình.

Tài lộc của tuổi Mão trong giai đoạn này đến dồn dập, nhất là các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ, bán hàng, hợp tác hoặc làm việc tự do. Bạn có thể nhận liên tục đơn hàng, khách mới hoặc khoản tiền thưởng mang tính khích lệ. Nhờ tiền về ổn định, họ có thể sắm sửa được xe cộ, bạc vàng, đất đai. Vận may tài chính vững và đều, cũng giúp tuổi Mão tích lũy và đầu tư tốt trong thời gian này.

Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vì vội vàng với công danh, dễ mắc phải sai lầm.

Ngày này tuổi Thân hơi vội vàng với thành công hiện tại, đừng quá lạm dụng công danh vào việc cá nhân, tạo áp lực cho bản thân.

Công việc: Người tuổi Thân công danh với bạn đang làm khá vội vàng, tạo áp lực với bản thân.

Tình cảm: Tìm đến bạn bè và người thân nghe lời khuyên để bản thân có thể chinh phục đối phương dễ dàng hơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc đạt được trình cao nhất, quản lí và chi tiêu có khoa học.

Sức khoẻ: Cơ thể thích nghi tốt, biết cách cân bằng sức khoẻ và thời gian làm việc.

