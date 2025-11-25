Sang 2 ngày cuối tuần (29/11, 30/11): 3 con giáp đứng trên núi vàng, giàu có vững bền, làm ăn thuận lợi, thành công trải thảm hồng

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tài vận hồng phát, làm gì cũng hái ra tiền.

Tuổi Mão 

Ngày Mão Dậu Tương Xung cảnh báo tuổi Mão cần chuẩn bị tinh thần cho những sóng gió trên mọi phương diện. Đặc biệt là các mối quan hệ xã hội và tình cảm có thể biến động rất mạnh. Công việc dù bận rộn nhưng khó đạt hiệu quả như mong muốn. Điều cốt yếu là kiểm soát cảm xúc, tránh đưa ra quyết định vội vàng khi tâm trạng không tốt.

Phương diện tình cảm cũng gặp nhiều sóng gió, Tương Xung khiến bạn và đối phương khó tìm được tiếng nói chung, dễ nói lời gây tổn thương trong lúc nóng giận, dẫn đến rạn nứt. Người độc thân nên giữ khoảng cách an toàn, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào các mối quan hệ mới. Hãy dành thời gian này để tự chữa lành và cân bằng nội tâm.

Tuổi Thìn 

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ sau ngày này được ví như “ngựa chiến xông trận”, vận trình tăng phi mã, làm gì cũng gặp thuận lợi. Công việc trơn tru thuận lợi, mở ra nhiều cửa sáng: những việc dang dở được thực hiện nhanh chóng, dự án được duyệt, hợp đồng dễ chốt, người có chức vụ được tín nhiệm giao việc lớn, thu nhập được cải thiện bất ngờ. Danh tiếng của bạn được củng cố mạnh, đặc biệt trong môi trường nghề nghiệp, họ được đồng nghiệp yêu quý, cấp trên tín nhiệm giao cho trọng trách lớn.

Tài lộc của tuổi Ngọ tăng bất ngờ từ nhiều nguồn, công việc chính phụ, nghề tay trái đều đại lộc. Không chỉ ổn định, tiền còn về theo kiểu “dồn dập”, giống như trúng số mini liên tục. Người kinh doanh – buôn bán cực kỳ thịnh, lợi nhuận gấp 4, 5 lần tháng trước, còn người làm văn phòng có khả năng tăng thu nhập hoặc nhận khoản thưởng lớn.

