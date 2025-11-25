Đúng 3 ngày tới (28/11/2025), 3 con giáp tài lộc dồi dào, ngồi không tiền của cũng đầy túi, chỉ cần nằm ngửa mà ăn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo, tuổi Dần bắt đầu ngày mới với tâm trạng hào hứng và tự tin, bản mệnh được quý nhân hỗ trợ nhiều việc quan trọng. Với khả năng nhạy bén, bản mệnh nhanh chóng nhận ra những điểm quan trọng trong công việc và giải quyết suôn sẻ mọi chuyện.

Về mặt tình cảm, tuổi Dần luôn tin vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được người mình thích, không để lỡ cơ hội có được tình yêu. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp trung thực, thẳng thắn, luôn nỗ lực vượt bậc trong công việc. Từ nay là lúc Thần Tài cùng Quý nhân song hành mang lại cho họ sự phát triển vượt bậc chưa từng có, tuổi Tuất hưởng trọn năng lượng may mắn, làm gì cũng trôi chảy. Công việc phát triển vững, có cơ hội thăng tiến hoặc đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng. Những cánh cửa mới liên tục mở ra, cuộc đời họ lên hương thực sự.

Tiền bạc của tuổi Tuất thời gian này vào mạnh, ổn định và đều đặn. Người làm kinh doanh buôn bán dễ trúng đơn lớn, lợi nhuận tăng vù vù, người làm công sở có thể được thưởng hoặc tăng thu nhập. Đây là thời điểm tuổi Tuất sống trong chuỗi ngày sung túc, tài lộc nhiều đến mức “đếm mãi không hết”, ai nhìn vào cũng phải hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Mão

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hoá giải lỗi lầm với người xung quanh.

Ngày này tuổi Mão chú ý cách hành xử, bạn là người dễ nổi nóng với những chuyện bên ngoài lề. Học cách kiềm chế cảm xúc cá nhân tốt hơn.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tính cách khá nóng nảy, đôi lúc hành xử công việc không được lòng cấp trên.

Tình cảm: Tình cảm vì sự thay đổi tính cách, nên có thể dễ chia xa vì những hiểu lầm.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn không quá vội vã kiếm tiền, chịu khó gầy dựng bước nền vững chắc.

Sức khoẻ: Ổn định tinh thần, học cách bình tĩnh giải quyết sự việc.

