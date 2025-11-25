Liên tục từ ngày 26/11 đến 30/11: 3 con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, xòe tay hứng vàng, mở kho nhận tiền, cuộc sống viên mãn

Theo tử vi, tuổi Dần nhận được sự hỗ trợ lớn từ quý nhân nên tài vận thăng hoa bất ngờ. Tiền bạc thu về dồi dào, đồng thời bạn cũng tìm được những đối tác đáng tin, có thể hợp tác dài lâu và mang lại nhiều lợi ích cả về danh tiếng lẫn nguồn thu.

Tuy nhiên ở phương diện tình cảm, mọi chuyện không được êm đềm như mong muốn. Cảm xúc của tuổi Dần khá thất thường khiến đối phương nhiều lúc thấy mệt mỏi. Bạn cần thả lỏng tinh thần, mở lòng bày tỏ rõ ràng hơn để tránh sự hiểu lầm không đáng có.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có đam mê kiếm tiền cháy bỏng. Họ mạnh mẽ, giàu ý chí, bền bỉ theo đuổi mục tiêu. Sau ngày này là quãng thời gian cuộc sống của họ có những biến chuyển tích cực, tuổi Thìn chính là con giáp “đổi vận mạnh nhất”. Những kế hoạch đang trì trệ bỗng dưng tiến hành trơn tru, đang bế tắc nay bất ngờ bước vào giai đoạn hái quả.

Công việc hanh thông, thuận lợi, gặp hung hóa cát, các mối quan hệ quan trọng được cải thiện, nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp được kết nối, họ ngày càng dễ dàng hơn trong việc kiếm tiền và khẳng định danh tiếng.

Tài chính của họ ghi nhận những thay đổi tích cực, tuổi Thìn gặp vận may hiếm có: tiền vào liên tục, lợi nhuận tăng nhanh, càng đầu tư – càng sinh lời. Thìn khiến ai nấy chỉ cần nghe tới tên cũng nghiêng đầu kính nể.

