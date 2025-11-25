Từ ngày 1/12 đến ngày 15/12, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tương lai xán lạn, giàu sang khó ai bằng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý có tinh thần làm việc lên cao và đầy hứng khởi nên giúp bản mệnh hoàn thành khá nhiều công việc bằng sự hợp tác nhịp nhàng và vui vẻ.

Không những thế, nhờ khả năng sắp xếp thời gian, bản mệnh còn có hỗ trợ thêm được nhiều người khác hoàn thành nhiệm vụ của họ. Chính điều này gia tăng niềm vui cho bản mệnh rất nhiều trong ngày hôm nay.

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp may mắn dẫn đầu trong danh sách này. Họ là người nhanh nhẹn, khéo léo, làm gì cũng có đầu cuối rõ ràng, vì thế họ luôn được mọi người tin tưởng, yêu mến. Từ nay là thời gian họ đụng đâu trúng đó, bách chiến bách thắng, tuổi Mão bước vào giai đoạn phúc khí vượng nhất cuối năm.

Công việc của họ diễn biến thuận lợi, mọi kế hoạch đang dang dở đều trôi chảy bất ngờ. Họ có người hỗ trợ hoặc mở ra hướng giải quyết rõ ràng. Đây là thời điểm sự nghiệp thăng hoa, cơ hội làm giàu xuất hiện liên tục, tuổi Mão chỉ cần nắm bắt là có thành quả.

Tài lộc của tuổi Mão tăng mạnh mẽ giai đoạn này, đặc biệt những ai làm kinh doanh, dịch vụ hoặc nghề tự do sẽ thấy lợi nhuận tăng vù vù. Tiền về nhiều vô kể, đều và chắc, thậm chí có người trúng hợp đồng lớn giúp tài chính bước sang trang mới. Phúc khí dồi dào giúp tuổi Mão làm ít cũng có lộc, làm nhiều càng bội thu.

Tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tìm cách chữa lành bản thân.

Ngày này tuổi Sửu là người chịu khó làm việc, muốn mọi vấn đề phải hoàn hảo theo cách riêng của bạn, không có sai sót quá lớn.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu đang có sự dày dặn kinh nghiệm, truyền đạt dễ hiểu.

Tình cảm: Trong tình yêu, vốn dĩ bạn đã thấu đáo, luôn đặt mối quan hệ lên trên hết. Thế nhưng, hiện tại cả hai lại bế tắc với mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tự an ủi bản thân, cố gắng xây dựng tài chính rõ ràng hơn.

Sức khoẻ: Chăm sóc sức khoẻ răng miệng theo cách riêng của bạn.

