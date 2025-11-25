Nghe mẹ chửi vợ, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất', bất ngờ hơn là sự thật phía sau

Tâm sự 25/11/2025 22:00

Em không biết mình nên vui hay buồn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Em có một người chồng yêu vợ hết mực. Anh kiếm ra tiền, chẳng bao giờ chơi bời bên ngoài. Đã vậy, dù gặp chuyện lớn bé gì, anh cũng luôn bình tĩnh giải quyết mà không ca thán nửa lời.

Em không biết mình nên vui hay buồn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Em có một người chồng yêu vợ hết mực. Anh kiếm ra tiền, chẳng bao giờ chơi bời bên ngoài. Đã vậy, dù gặp chuyện lớn bé gì, anh cũng luôn bình tĩnh giải quyết mà không ca thán nửa lời.

Vợ chồng em kết hôn 3 năm nay rồi. Như bình thường, đáng lẽ lúc này, bọn em đã phải có con đi học mẫu giáo. Thế nhưng chẳng kế hoạch, vợ chồng em vẫn chưa có được mụn con nào. Mấy năm nay, em chạy vạy ngược xuôi, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, vậy mà lần nào bác sĩ cũng lắc đầu.

Chẳng giấu gì mọi người, nguyên nhân không có con là do em. Bác sĩ nói khả năng có con của em gần như bằng 0. Thành ra bọn em vẫn cố gắng như vậy, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu một điều, rằng có thể mọi hy vọng đều không được đền đáp.

Nghe mẹ chửi vợ, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất', bất ngờ hơn là sự thật phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ ông trời không muốn lấy đi của em tất cả. Không có con, nhưng bù lại, em có một người chồng biết yêu thương và che chở. Anh chưa bao giờ nhiếc móc em, thậm chí còn động viên ngược: “Thời giờ người ta xin con nuôi đầy ra đấy. Em cứ nặng tư tưởng làm gì? Vài năm nữa vẫn chưa có thì mình xin con nuôi, em không phải lo”.

Thế nhưng nhà chồng em lại không như vậy. Ông bà có mỗi một cậu con trai, bây giờ lấy vợ mà không sinh con, thành ra ông bà cũng sốt ruột. Hôm vừa rồi, mẹ chồng em lên thành phố khám bệnh. Thấy em uống thuốc bổ, bà mỉa: “Gái độc không con, có uống nữa cũng chỉ như thế thôi. Biết vậy ngày xưa lúc thằng Mạnh nó chưa lấy chị, tôi bắt nó dẫn chị đi khám, như thế đã chẳng có ngày hôm nay”. Em biết mình sai nên im lặng không nói, vậy mà chồng em lại không nhịn được, anh ngồi xuống bảo: “Thôi, đến nước này con cũng nói luôn với mẹ. Nguyên nhân là do con đấy, con bị vô sinh, vợ con không có tội tình gì cả”.

Nghe xong, mẹ chồng em lăn đùng ra ngất. Còn em thì méo mặt không hiểu tại sao chồng lại làm vậy. Sau hôm đó, mẹ chồng không còn nhắc đến em nữa. Thế nhưng em lại cảm thấy áy náy. Chồng em quá thiệt thòi khi lấy một người vợ không biết sinh con. Các chị ơi, các chị cho em lời khuyên với ạ. Em có nên chủ động để anh ra ngoài kiếm một đứa con không?

Nghe mẹ chửi vợ, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất'

Nghe mẹ chửi vợ, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất'

Vợ chồng em kết hôn 3 năm nay rồi. Như bình thường, đáng lẽ lúc này, bọn em đã phải có con đi học mẫu giáo. Thế nhưng chẳng kế hoạch, vợ chồng em vẫn chưa có được mụn con nào. Mấy năm nay, em chạy vạy ngược xuôi, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, vậy mà lần nào bác sĩ cũng lắc đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Tâm sự 33 phút trước
Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Tâm sự 33 phút trước
Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Tâm sự 33 phút trước
Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Tâm sự 34 phút trước
Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Tâm sự 34 phút trước
Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Tâm sự 35 phút trước
Thấy đồ vật lạ túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Thấy đồ vật lạ túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Tâm sự 36 phút trước
Chồng mất hơn một tháng vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ sốc nặng

Chồng mất hơn một tháng vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 4 tỷ, biết sự thật đằng sau vợ sốc nặng

Tâm sự 36 phút trước
Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Đếm ngược từ đây đến Tết Nguyên đán 2026, THẦN TÀI GÕ CỬA: 3 con giáp tài lộc dồi dào, chất lượng cuộc sống nâng cao, tiền vào đầy tay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ câu này

Về ra mắt nhà người yêu, đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ câu này

Tâm sự 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Con gái càng lớn càng xinh, chồng 'nghi ngoại tình' ép vợ xét nghiệm adn 3 lần, 'kết quả cuối cùng' khiến cả nhà 'sốc ngất'

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt

Biết vợ ngoại tình, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh sợ sệt