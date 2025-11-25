Đúng 17h chiều mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, thời điểm thích hợp để làm việc lớn, cưới hỏi, sửa nhà, mua đất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư 26/11/2025, tuổi Mão sẽ có một ngày đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Bản mệnh thực sự nhận được tình yêu thương chân thành từ người ấy và gia đình hạnh phúc là điều bản mệnh cần trân trọng và gìn giữ.

Tuy nhiên, về mặt tài chính, tuổi Mão có thể gặp một chút khó khăn vì đang tiêu xài hơi quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều khoản chi tiêu cần thiết, vì vậy bản mệnh hãy cố gắng tiết kiệm một khoản cố định để đảm bảo tài chính ổn định hơn trong tương lai.

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Tuổi Tỵ

Vận trình của người tuổi Tỵ trong giai đoạn này có sự thay đổi một cách ngoạn mục. Thời gian trước đó, bản mệnh có cảm giác nặng nề và căng thẳng do các vấn đề tài chính không ngừng xuất hiện, dòng tiền bị ngưng trệ hoặc xuất hiện các khoản chi bất ngờ. Tuy nhiên, mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Con giáp này có quý nhân hỗ trợ trong công việc. Năng lực của bản mệnh được mọi người công nhận.

Các cuộc đàm phán trước đây gặp nhiều trở ngại thì nay diễn ra một cách suôn sẻ. Người làm kinh doanh có thể chốt các hợp đồng lớn hoặc nhận những lời đề nghị hợp tác vượt ngoài sức mong đợi. Tài chính của bản mệnh có sự cải thiện rõ ràng. Tuổi Tỵ có thể chưa giàu có ngay lập tức nhưng các vấn đề về tiền bạc có thể được tháo gỡ.

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn phải lòng người bạn đã từng giúp đỡ bạn.

Ngày thứ Tư 26/11/2025 tuổi Thìn sự đón nhận tích cực từ công việc giúp bạn có động lực nỗ lực và cố gắng cải thiện bất ngờ trong công danh.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc được đánh giá cao về tố chất, từ đó nỗ lực làm việc nghiêm túc.

Tình cảm: Tình cảm bắt đầu khi cả hai còn là bạn, hôm nay bạn đã bắt đầu cảm nắng đối phương.

Tài lộc: Tài chính bạn hiểu rõ cách làm việc, chi tiêu. Thế nhưng thường vượt ngân sách dự kiến ban đầu.

Sức khỏe: Cơ thể cần được nạp nhiều dưỡng chất, các chất xơ cần thiết cho một ngày dài làm việc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!