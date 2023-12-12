Sau 00h00 ngày 13/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, vạn sự như ý, lật ngược số mệnh, giàu sang may mắn ngút trời

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 21:33

Đúng 00h00, 3 con giáp sau sớm đổi đời năm Quý Mão 2023, giàu sang phú quý, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

Tuổi Dậu 

Trong mắt người xung quanh, tuổi Dậu lúc nào cũng là người có tính cách tốt bụng, hoà đồng và giỏi giao tiếp. Có lẽ vì thế mà đi đến đâu hay làm việc trong môi trường nào, con giáp này cũng nhận được sự yêu mến từ bạn bè, đồng nghiệp.

Khoảng thời gian này là thời điểm may mắn nên những người tuổi Dậu sẽ có một số đột phá về tài chính, đầu tư. Họ có thể nhận được thu nhập bất ngờ hoặc kiếm thêm lợi nhuận. Ngoài ra, con giáp này cũng sẽ phát triển trong lĩnh vực thẩm mỹ, nghệ thuật và có thể có một số dự án sáng tạo liên quan đến tài chính.

Để có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp phất cao như điều gặp gió, người tuổi Dậu cần nắm bắt cơ hội và tiếp tục phát huy các ưu điểm.

Sau 00h00 ngày 13/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, vạn sự như ý, lật ngược số mệnh, giàu sang may mắn ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 13/12/2023 là thời điểm thuận lợi cho tuổi Mão để bắt đầu thực hiện những kế hoạch đã lên lịch từ trước. Hãy tránh chần chừ và do dự, hãy nhanh chóng đưa ra hành động.

Điều quan trọng là nỗ lực của con giáp này hôm nay sẽ là thành công của ngày mai. Vì vậy, bản mệnh hãy không ngừng khuyến khích bản thân, dù có gặp khó khăn hơn so với mọi người khác, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thuận lợi cho xuất hành và giao dịch, nhưng cần tránh động thổ. Điều này đòi hỏi tuổi Mão phải sắp xếp công việc một cách tỉ mỉ để tận dụng tối đa nguồn lực và gặt hái nhiều điều may mắn hơn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Sau 00h00 ngày 13/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, vạn sự như ý, lật ngược số mệnh, giàu sang may mắn ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tương Xung lâm mệnh nên không tốt cho đường sự nghiệp của Tuất hôm nay, khả năng thành công khá thấp. Có thể sẽ có cãi cọ, tranh giành, nói xấu nhau trong công việc vì quyền lợi, sai sót trong sổ sách, quy trình làm việc. Đối phương có thể bày mưu tính kế, đẩy bạn vào rắc rối khó lòng giải quyết.

Tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện thị phi bao đồng kẻo lại bị va lây trong ngày xấu này. Nếu đối phương đang tỏ thái độ lạnh nhạt, ít trả lời tin nhắn của bạn thì chính là họ đang chán bạn và muốn bạn chủ động nói lời chia tay, bạn nên im lặng hoàn toàn với kiểu người này.

Sau 00h00 ngày 13/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, vạn sự như ý, lật ngược số mệnh, giàu sang may mắn ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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