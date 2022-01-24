Sao Thiên Tuế chiếu rọi, đúng 0 giờ ngày 1/2, 3 con giáp này nhận được sự sủng ái của Thần Tài, lộc phát triền miên kèm may mắn

Người tuổi Tuất kiên định, chăm chỉ, đa phần là những người chịu khó, có trách nhiệm, không bao giờ sợ thất bại, dám cố gắng. Đúng 0 giờ ngày 1/2 , vận khí của người tuổi Tuất sẽ tăng vọt, vượng phu ích tử, rủng rỉnh tiền trong túi.

Thời điểm này, bản mệnh làm việc gì cũng nhàn hạ, thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, sẽ dễ dàng leo cao nhân đôi, giàu sang phú quý. Với người chưa có công việc sẽ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giới thiệu cho công việc phù hợp với bản thân.

Một trong những ưu điểm khác của người tuổi Sửu là họ luôn điềm tĩnh trước mỗi khó khăn. Khi làm việc gì, họ cũng cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Đúng 0 giờ ngày 1/2, người tuổi Sửu được Thần Tài ban phát tài lộc nên làm ăn gặp thời, gặp thế hơn thời điểm trước. Nếu làm công ăn lương, họ đạt được nhiều thành tựu, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện phát huy khả năng.

Người làm kinh doanh cũng có những thương vụ suôn sẻ, thu được lợi nhuận khá. Người tuổi Sửu trong khoảng thời điểm này cũng có vận đào hoa cực vượng. Nếu còn độc thân, họ có thể gặp được người khác phái phù hợp với mình. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên nửa kia.

Người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên vào đúng 0 giờ ngày 1/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết người biết ta. Họ luôn có những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì. Vì vậy mà một khi đã quyết định thì họ gần như đã nắm chắc phần thắng.

Người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên vào đúng 0 giờ ngày 1/2. Vì những thành tích tốt nên họ được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Nhờ vận khí hưng thịnh nên con giáp này làm ăn phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng, chuyện vui dồn dập.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.