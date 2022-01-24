Sao Thiên Tuế chiếu rọi, đúng 0 giờ ngày 1/2, 3 con giáp này nhận được sự sủng ái của Thần Tài, lộc phát triền miên kèm may mắn

Tâm linh - Tử vi 24/01/2022 23:30

Số trời đã định, đúng 0 giờ ngày 1/2, 3 con giáp này "trở mình" đón tài lộc, vận may kéo đến hiên nhà, Thần Tài - Quý Nhân thay nhau chào đón.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất kiên định, chăm chỉ, đa phần là những người chịu khó, có trách nhiệm, không bao giờ sợ thất bại, dám cố gắng. Đúng 0 giờ ngày 1/2, vận khí của người tuổi Tuất sẽ tăng vọt, vượng phu ích tử, rủng rỉnh tiền trong túi.

Thời điểm này, bản mệnh làm việc gì cũng nhàn hạ, thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, sẽ dễ dàng leo cao nhân đôi, giàu sang phú quý. Với người chưa có công việc sẽ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giới thiệu cho công việc phù hợp với bản thân.

ngay 1/2 1
Đúng 0 giờ ngày 1/2, vận khí của người tuổi Tuất sẽ tăng vọt, vượng phu ích tử, rủng rỉnh tiền trong túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Một trong những ưu điểm khác của người tuổi Sửu là họ luôn điềm tĩnh trước mỗi khó khăn. Khi làm việc gì, họ cũng cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Đúng 0 giờ ngày 1/2, người tuổi Sửu được Thần Tài ban phát tài lộc nên làm ăn gặp thời, gặp thế hơn thời điểm trước. Nếu làm công ăn lương, họ đạt được nhiều thành tựu, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện phát huy khả năng.

Người làm kinh doanh cũng có những thương vụ suôn sẻ, thu được lợi nhuận khá. Người tuổi Sửu trong khoảng thời điểm này cũng có vận đào hoa cực vượng. Nếu còn độc thân, họ có thể gặp được người khác phái phù hợp với mình. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên nửa kia.

ngay 1/2 2
Người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên vào đúng 0 giờ ngày 1/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết người biết ta. Họ luôn có những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì. Vì vậy mà một khi đã quyết định thì họ gần như đã nắm chắc phần thắng.

Người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên vào đúng 0 giờ ngày 1/2. Vì những thành tích tốt nên họ được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Nhờ vận khí hưng thịnh nên con giáp này làm ăn phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng, chuyện vui dồn dập.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ mùng 1 Tết, 3 con giáp này giàu sang phú quý ngập tràn, tài vận hanh thông khó ai bằng

Kể từ mùng 1 Tết, 3 con giáp này giàu sang phú quý ngập tràn, tài vận hanh thông khó ai bằng

Tử vi 12 con giáp chỉ điểm, 3 con giáp này sẽ "đổi đời" kể từ mùng 1 Tết, tiền nhiều đếm mỏi cả tay, lộc lá xum xuê, tài vận bừng sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hôm nay tử vi ngày 1/2

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót