Sang tuần cuối tháng 3 âm lịch: Phúc - lộc - thọ đủ đầy, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 08:20

Trong tuần cuối cùng tháng 3 âm lịch, những con giáp có tên trong danh sách dưới đây may mắn ngút trời này sẽ quơ tay là có tiền, thần Tài hộ mệnh.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng bản lĩnh, mạnh mẽ và quyết đoán. Thế nên, dù làm thuê hay làm chủ con giáp tài năng này cũng sớm khẳng định vị thế của mình chốn thương trường. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực không ngừng Dần càng lắm của nhiều tiền, sung sướng an nhàn.

Sách tử vi năm có nói, trong tuần cuối cùng tháng 3 âm lịch, người đứng đầu top con giáp may mắn này không thể quên kể tên tuổi Dần. Họ sẽ một bước đổi đời, được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân. Con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to.

Sang tuần cuối tháng 3 âm lịch: Phúc - lộc - thọ đủ đầy, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh, tài giỏi, họ thường công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Sự nghiệp không chỉ vẻ vang khởi sắc mà còn kiếm được nhiều tiền, không ít người giàu có và quyền lực khi tuổi đời còn trẻ.

Tử vi học có nói, vào tuần cuối cùng tháng 3 âm lịch, cuộc sống tuổi Thìn sẽ bước lên tầm cao mới. Ai giàu sẽ càng giàu hơn, ai khó khăn thì sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may được cải thiện giúp mọi thứ thuận lợi, suôn sẻ. Quý nhân sẽ tạo điều kiện giúp tuổi Thìn có cơ hội làm giàu.

Sang tuần cuối tháng 3 âm lịch: Phúc - lộc - thọ đủ đầy, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tuần cuối cùng tháng 3 âm lịch, tuổi Hợi phát triển mọi thứ, cuộc sống có chuyển biến tích cực. Công việc suôn sẻ, bản mệnh còn gặp được quý nhân phương xa giúp đỡ, tạo điều kiện giải quyết những khó khăn còn tồn đọng.

Tài lộc của tuổi Hợi khởi sắc khá rõ, tiền bạc dồi dào. Nếu biết nắm bắt cơ hội tốt để đầu tư, khả năng sinh lời sẽ rất lớn. Chuyện tình cảm trong thời gian này cũng có nhiều cơ hội phát triển. Người có đôi tìm được cảm giác ngọt ngào và lãng mạn như lúc ban đầu mới yêu.

Sang tuần cuối tháng 3 âm lịch: Phúc - lộc - thọ đủ đầy, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 12 ngày tới (8/5 - 19/5): Top 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng

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Theo tử vi, đúng 12 ngày tới, những người thuộc 3 con giáp may mắn này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức.

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