Sang 5 ngày tiếp theo (12/1 - 17/1), 3 con giáp Phúc - Lộc - Thọ đủ đầy, thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi, cuộc dời lên hương

Sang 5 ngày tiếp theo (12/1 - 17/1), người tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như hôm nay. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bản mệnh đã có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình.

Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những ai có ý định làm thân. Đừng vì một phút ham vui mà làm ra việc gây tổn thương cho những người thân thiết nhất, làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình và danh tiếng của cá nhân.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi, và nếu biết tận dụng điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo.

Con giáp tuổi Sửu

Sang 5 ngày tiếp theo (12/1 - 17/1), Lục Hợp là tín hiệu đáng mừng cho các kế hoạch diễn ra trong ngày này của người tuổi Sửu. Con giáp này có thêm mục tiêu để phấn đấu trong công việc và quý nhân sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được những điều đó. Song bản mệnh cũng cần chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp để sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này bản mệnh còn gặp vận may tài lộc, người làm công ăn lương có thể có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Nhưng bản mệnh cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh bị quá sức, không tốt cho sức khỏe.

Thổ - Thủy xung khắc có thể gây ra một vài rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm mà nếu không được xử lý kịp thời, vết nứt sẽ ngày càng lớn hơn và phá vỡ hạnh phúc của bạn. Có nhiều sự việc không chỉ đứng một phía mà giải quyết được, bạn cần đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương nữa.

Con giáp tuổi Mùi

Sang 5 ngày tiếp theo (12/1 - 17/1), sự nghiệp dần có tiến triển tốt nhờ Tam Hội cục. Bạn không gặp phải biến cố nào lớn, ngoài ra cũng có thêm chút tin vui nhỏ trong chuyện công việc. Ngày này tốt cho việc xuất ngoại, làm giấy tờ, làm hồ sơ xin việc của những bạn tuổi Mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài chiếu mệnh khuyến khích tuổi này kiếm thêm công việc phụ hoặc làm ăn chân chính, có như vậy thì mới kiếm được tiền. Những ai được lộc “xổi” từ việc cờ bạc, lô đề không nên mê muội dồn tiền vào đó, kết quả sẽ làm bạn thất vọng.

Đường tình của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc nhờ Hỏa Thổ tương sinh. Có những ngày chạy theo công việc quên mất tâm trạng của mình nhưng may mắn là bạn còn có người thân ủng hộ. Các bạn đang có ý định lập gia đình thì nên bàn với nửa kia ngay từ bây giờ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!