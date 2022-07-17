Sang 10 ngày tới nguyên khí dồi dào: 3 con giáp tăng tiến như 'cá gặp nước', tiền chảy vào túi ào ào, họa chuyển thành phúc

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 08:41

10 ngày tới chính là thời điểm cho 3 con giáp bắt đầu đón nhận dấu hiệu chuyển mình. Dù gặp áp lực khó khăn, họ cũng mạnh mẽ vượt qua và "chuyển họa thành phúc".

Tuổi Sửu

Nếu như thời gian trước, người tuổi Sửu phải trải qua không ít những thử thách thì bước sang 10 ngày tới đây, bản mệnh may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt, tuổi Sửu đã bắt đầu thấy được những tín hiệu tốt chào đón họ. Nhất là những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt. 

May mắn tiếp tục ở lại với tuổi Sửu, dự kiến họ sẽ có 1 khoảng thời gian vô cùng bận rộn nhưng thành quả cuối cùng thì rất xứng đáng. Hãy tiếp tục nỗ lực trong việc xây dựng lòng tin với khách hàng, tuổi Sửu sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Sang 10 ngày tới nguyên khí dồi dào: 3 con giáp tăng tiến như 'cá gặp nước', tiền chảy vào túi ào ào, họa chuyển thành phúc - Ảnh 1
Nếu như thời gian trước, người tuổi Sửu phải trải qua không ít những thử thách thì bước sang 10 ngày tới đây, bản mệnh may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

c Con giáp tuổi Dần còn có cát tinh hỗ trợ, công việc gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, dễ được suôn sẻ như ý muốn. Thậm chí, họ sẽ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn trong công việc. 

Đặc biệt, tử vi học có nói, tuổi Dần có cơ hội kiếm tiền dễ dàng hơn, lợi nhuận có thể tới từ việc đầu tư hoặc được các thành viên khác trong gia đình trợ giúp. Cơ hội luôn ở rất gần họ, chỉ là họ có biết nắm bắt hay không mà thôi.

Sang 10 ngày tới nguyên khí dồi dào: 3 con giáp tăng tiến như 'cá gặp nước', tiền chảy vào túi ào ào, họa chuyển thành phúc - Ảnh 2
Trong 10 ngày tới, những người tuổi Dần nên biết nắm bắt thời điểm, tận dụng tốt những cơ hội thuận lợi mà nó mang tới và hạn chế tối đa những tác động xấu họ có thể gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, trong 10 ngày tới, tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dậu, đem đến cho họ một khoảng thời gian nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. Ngoài ra, những ai đã thực hiện các dự án từ năm ngoái thì trong thời gian này cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn những người mới chỉ bắt đầu.

Sang 10 ngày tới nguyên khí dồi dào: 3 con giáp tăng tiến như 'cá gặp nước', tiền chảy vào túi ào ào, họa chuyển thành phúc - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong 10 ngày tới, tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần đồng tử vi chỉ rõ trong 33 ngày tới, 3 con giáp phát đạt không ngừng, lộc nhận mỏi tay, sự nghiệp tươi sáng, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Thần đồng tử vi chỉ rõ trong 33 ngày tới, 3 con giáp phát đạt không ngừng, lộc nhận mỏi tay, sự nghiệp tươi sáng, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Thời gian qua, 3 con giáp dưới đây gặp vận đen đủ đường. Sang 33 ngày tới, chính là lúc họ sẽ gặt hái lại may mắn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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