Rạng sáng ngày mai, thứ Hai (2/10/2023): 3 con giáp sắp đón bão tiền tài, chỉ cần vươn tay là có lộc, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi ngày 2/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay sự nghiệp đang vướng phải những khó khăn nho nhỏ.

Công việc: Đảm nhiệm nhiều việc, người tuổi Thìn cần kiểm tra kĩ lưỡng công việc, rà soát các hạng mục.

Tài lộc: Tài lộc đang được nhiều người giúp đỡ cải thiện đáng kể.

Sức khỏe: Tập trung rèn luyện sức khỏe tinh thần, tránh những thông tin tiêu cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn nhất tháng 10/2023 gọi tên tuổi Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong ngày mới sắp tới sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 2/10/2023, tuổi Ngọ có yêu cầu tăng lương, đòi quyền lợi hoặc làm những công việc liên quan đến tiền bạc, tài chính sẽ may mắn. Người nào có thêm nghề tay trái cũng khá thuận lợi trong ngày này.

Vận tiền bạc tốt hơn hẳn mọi ngày, có hung nhưng cát nhiều hơn hung. Hôm nay con giáp này có thể thử vận may của mình bằng cách mua vé số. Người kinh doanh được khách ủng hộ, đơn đi nhiều hơn mọi ngày.

Tiếc là vận tình cảm đi xuống. Người còn độc thân không nên tin tưởng người khác quá, có ngày bị lừa trắng trợn mà không biết. Thêm nữa, hãy chọn bạn mà chơi đừng chọn bừa, chọn sai thì kiểu gì cũng có ngày bị chơi xấu sau lưng, thật lòng thì ít mà lợi dụng nhau thì nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.