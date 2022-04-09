Rằm tháng 3 tới (15/4 DL), những con giáp được THẦN TIÊN chiếu cố ban phước lành, MÃO DẦN HỢI được gọi tên

Chuyện tài lộc nhìn chung ổn định, đến cuối tuần, người làm công ăn lương có thể nhận được một vài khoản thưởng nóng.

Dù là con giáp may mắn ngày này nhưng người tuổi Mão vẫn sẽ gặp phải chút ít khó khăn trước khi gặt hái thành công. Đầu tuần, đồng nghiệp có thể buông lời nói xấu, chỉ trích bạn, song nếu bạn tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình thì kết quả sẽ chứng minh ai là người đúng đắn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển hài hòa giúp bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu.

Với các cặp đôi, quan hệ đôi bên có dấu hiệu được hàn gắn vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ hai người đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ cho nhau. Sự cảm thông và bao dung khiến những tổn thương trước đó dần được chữa lành.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này là một tuần khá thuận lợi với người tuổi Hợi trên con đường phát triển sự nghiệp. Bạn hoàn thành tốt công việc nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến của mình, nhờ thế mà bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh.

Thành tích tốt tất nhiên sẽ giúp cho bạn có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương ắt chạm tay vào cơ hội được thưởng nóng, thậm chí thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, việc mở rộng thị trường thuận lợi cũng sẽ giúp người làm kinh tế thu tiền về nặng tay.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả nên ít có thời gian dành cho nhau. May mắn là cả hai đều ý thức rất rõ nghĩa vụ của mình với gia đình nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ nhau.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dậu trong tuần này. Hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên.

Phương diện tài chính có sự phát triển khá đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương.

Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế, đi trước đối thủ một bước nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn tuần này cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng, đặc biệt là người độc thân dễ nhận được lời bày tỏ từ người mà bạn đã thầm mến từ lâu. Hai người dành tình cảm chân thành cho nhau, lại có nhiều điểm chung nên phát triển quan hệ nhanh chóng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.