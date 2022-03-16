Rằm tháng 2 âm lịch đến, 3 con giáp được vận ĐỔI ĐỜI, tài lộc cực vượng, thỏa sức mua nhà, tậu xe

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 20:10

Nhờ làm việc chăm chỉ và tài lộc vượng phát, những con giáp này sẽ có cuộc sống sung túc khi ngày Rằm tháng 2 âm lịch đến.

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống cũng như công việc, Ngọ luôn thể hiện được tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu. Người tuổi này cũng giàu ý chí tự lập, không muốn dựa dẫm vào người khác mà luôn muốn tự mình hoàn thành công việc.

Bước sang ngày Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Không những thế, họ còn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Người làm kinh doanh thì làm ăn phất phát, người làm công ăn lương thì đường thăng tiến rộng mở. Thu nhập tăng cao giúp con giáp này có thể mua nhà, tậu xe như ý muốn.

Rằm tháng 2 âm lịch đến, 3 con giáp được vận ĐỔI ĐỜI, tài lộc cực vượng, thỏa sức mua nhà, tậu xe - Ảnh 1
Bước sang ngày Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần quyết đoán, bảo thủ. Họ thường là người có ý chí vươn lên, không chịu an phận thủ thường. Họ luôn cố gắng theo đuổi mục tiêu làm giàu đến cùng. Tử vi có nói, bước sang Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Dần gặp được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng gặp được may mắn.

Tài lộc lên cao, con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn. Cuộc sống của họ không còn chật vật nữa. Những người đang gặp khó khăn về kinh tế trong thời điểm hiện tại có thể tin tưởng vì từ thời điểm này, họ sẽ nắm chắc cơ hội thoát nghèo, có thể mua được nhà đẹp, xe sang như mong đợi.

Rằm tháng 2 âm lịch đến, 3 con giáp được vận ĐỔI ĐỜI, tài lộc cực vượng, thỏa sức mua nhà, tậu xe - Ảnh 2
Bước sang Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Dần gặp được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng gặp được may mắn - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ thường rất giỏi giang, nhanh nhẹn, biết lùi biết tiến. Cho dù xuất phát điểm thấp và gặp tương đối nhiều khó khăn nhưng con giáp này vẫn luôn cố gắng vươn lên và luôn  tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng.

Bước sang ngày Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Tỵ từng bước vươn lên và đạt được những thành công khiến nhiều người ngỡ ngàng. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Lúc này, tài lộc của họ dồi dào, tiền bạc kiếm về dôi dư giúp họ có cơ hội làm chủ những khối tài sản có giá trị.

Rằm tháng 2 âm lịch đến, 3 con giáp được vận ĐỔI ĐỜI, tài lộc cực vượng, thỏa sức mua nhà, tậu xe - Ảnh 3
Bước sang ngày Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Tỵ từng bước vươn lên và đạt được những thành công - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

May mắn triền miên trong 30 ngày tới, 3 con giáp đón tin vui đầy nhà, lộc lá tới tấp, đại phú đại quý

May mắn triền miên trong 30 ngày tới, 3 con giáp đón tin vui đầy nhà, lộc lá tới tấp, đại phú đại quý

Tử vi có nói, 3 con giáp này cực kỳ may mắn, tài vận đến tới tấp, dồi dào trong 30 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông