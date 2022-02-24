Quý Nhân vẫy gọi, Tinh Tài đón mừng, 3 con giáp này đầu tháng 3 tài chính phát huy, năng lực bộc lộ, tăng lương thăng chức, giàu lên thấy rõ

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 01:22

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này tài chính phát huy, năng lực bộc lộ, tăng lương thăng chức, giàu lên thấy rõ nhờ có Quý Nhân vẫy gọi, Tinh Tài đón mừng vào đầu tháng 3 này.

Tuổi Sửu

Đầu tháng 3 này, nhật vận của người tuổi Sửu nhiều khả năng sẽ gặp được quý nhân. Với năng lượng làm việc tràn trề, tinh thần phấn chấn, hồ hởi nên công việc của bạn khá dễ đạt được thành công, phát huy được năng lực của bản thân. Thêm vào đó, năm nay vận ngoại giao của bạn khá tốt nên nhiều khả năng bạn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và cấp trên.

Cho nên những vị trí công việc tốt có thể bạn sẽ đạt được và đây cũng là khởi nguồn tốt để cải thiện nguồn tài lộc của mình. Hơn nữa, đầu tháng 3 này, tài chính của tuổi Sửu sẽ được cải thiện rõ rệt. Từ khoảng thời gian này trở đi, tài lộc và may mắn đến không ngừng, giúp tuổi Sửu có những hướng đi mới trong công việc và đạt được thành công ngoài mong muốn.

thang 3 1
Đầu tháng 3 này, nhật vận của người tuổi Sửu nhiều khả năng sẽ gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đầu tháng 3 này là thời điểm cực tốt với người cầm tinh con rồng, mọi việc đến với con giáp này đều vô cùng hanh thông, tiền bạc dư dả, cuộc sống đủ đầy. Đồng thời, sự nghiệp của người tuổi Thìn trong thời gian tới cũng tương đối suôn sẻ.

Nhưng cũng lưu ý rằng bản mệnh có thể sẽ gặp một vài bất trắc nho nhỏ trong công việc nhưng không đáng kể vì tài vận của con giáp này khá tốt, được quý nhân phù trợ. Cho nên, chỉ cần tuổi Thìn biết phấn đấu, nỗ lực hết mình trong công việc thì sẽ được cấp trên nhìn nhận, lương thưởng xứng đáng, không phải lo nghĩ nhiều về tài chính.

thang 3 2
Đầu tháng 3 này là thời điểm cực tốt với người cầm tinh con rồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khoảng thời gian trước đây, tuổi Mùi đã phải trải qua không ít khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn quyết tâm hướng đến mục tiêu sống của mình nên bằng lòng đánh đổi, thậm chí là hy sinh, dù không được gì nhưng họ cũng không hối hận vì biết rằng mình đã làm hết sức.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi là con giáp được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn. Cụ thể vào đầu tháng 3 này, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Có thể tuổi Mùi sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Bên cạnh đó, họ cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày 24/2, thị phi bủa vây khắp chốn, 3 con giáp này gặp toàn vận rủi, xui xẻo kề cận, tiểu nhân quấy phá, công danh thụt lùi

Sau ngày 24/2, thị phi bủa vây khắp chốn, 3 con giáp này gặp toàn vận rủi, xui xẻo kề cận, tiểu nhân quấy phá, công danh thụt lùi

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vận xui đeo bám không ngừng, 3 con giáp này cần đặc biệt cẩn trọng với những người xung quanh, đặc biệt là những ai thường hay ganh ghét để đề phòng tiểu nhân và hao hụt tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 3 tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để