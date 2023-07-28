Quý nhân soi đường cho 3 con giáp trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật: Tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà, cơ đồ lẫy lừng, phúc phần viên mãn vẹn tròn

Tâm linh - Tử vi 28/07/2023 17:15

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật này, 3 con giáp dưới đây làm tới đâu thắng tới đó, cuộc sống sung túc, số tiền khủng rơi xuống đầu.

Tuổi Tý

Trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật này, người tuổi Tý có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong vận trình của mình khi được nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Theo tử vi, đây là tuần mà những con giáp này làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, đặc biệt là về tài lộc. Người tuổi Tý hài hước và thích kết bạn. Họ đi tới đâu thường cũng có nhiều bạn bè và được nhiều người biết đến, danh tiếng tốt. Với sự phù hộ của Thần Tài, họ sẽ có nhiều may mắn hơn trong tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước rất nhiều, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.

Quý nhân soi đường cho 3 con giáp trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật: Tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà, cơ đồ lẫy lừng, phúc phần viên mãn vẹn tròn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xin chúc mừng tuổi Mão khi bạn được nhắc tới đầu tiên trong danh sách những con giáp gặt hái thành công trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật này. Lục Hợp xuất hiện, con giáp này may mắn có vận trình công danh sự nghiệp khá tốt. Ngoài ra con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai.

Tài lộc trong ngày cũng khá sáng, con giáp này có cơ hội tự kiếm tiền về túi. Nhất là người buôn bán kinh doanh có một ngày phát tài, tiền bạc thu về không ít, lợi nhuận tăng lên trông thấy. Lúc này bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không mắc phải sai lầm trong đầu tư kinh doanh.

Quý nhân soi đường cho 3 con giáp trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật: Tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà, cơ đồ lẫy lừng, phúc phần viên mãn vẹn tròn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi bật mí, trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật này Thần Tài trợ mệnh, việc làm ăn của người tuổi Tuất ngày càng thuận lợi, buôn bán kinh doanh đắt khách, đòi được khoản nợ cũ…

Hơn thế, nhân duyên hanh thông, tình cảm êm đềm giúp tinh thần bản mệnh thêm vững vàng, cứ vậy mà tiến thẳng đến mục tiêu đã đề ra trước đó. Theo đó, mọi việc được tuổi Tuất sắp xếp và xử lý đâu ra đó, mọi thứ trở nên đơn giản, không quá phức tạp, có thể dễ dàng nắm bắt thành công và của cải. Nói rằng đây là giai đoạn “làm giàu không khó” của đương số cũng không phải quá phô trương.

Quý nhân soi đường cho 3 con giáp trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật: Tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà, cơ đồ lẫy lừng, phúc phần viên mãn vẹn tròn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp hưởng phúc Quan Âm, đón lộc Thần Tài trong tuần mới (31/7 - 6/8): Kiếm được bộn của cải, công danh bay cao, ước lộc có lộc

3 con giáp hưởng phúc Quan Âm, đón lộc Thần Tài trong tuần mới (31/7 - 6/8): Kiếm được bộn của cải, công danh bay cao, ước lộc có lộc

Tử vi con giáp dự đoán, 3 con giáp dưới đây phú quý hơn người trong tuần mới (31/7 - 6/8), ví lúc nào cũng căng đầy, tài lộc tăng cao.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 29/7 tử vi ngày 30/7 tử vi hằng ngày

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 46 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 31 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'