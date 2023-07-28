Đúng buổi chiều ngày 29/7: Top 3 con giáp một bước thành đại gia, ngồi không ăn bát vàng, ôm sạch của cải thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/07/2023 12:17

Tử vi con giáp dự đoán, vào đúng buổi chiều 29/7, 3 con giáp dưới đây đi đâu cũng có bề trên phù hộ, công danh tiến lên phơi phới.

Tuổi Mão

Theo tử vi, vào đúng buổi chiều 29/7, người tuổi Mão sẽ đầy may mắn. Họ là những người đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy và biết nắm bắt cơ hội để mở rộng sự nghiệp. Cuối ngày này sẽ là khoảng thời gian những chú Mèo công danh vượng phát, có cơ hội gặp quý nhân cao, dự báo sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp.

Người tuổi Mão vốn nghiêm khắc trong công việc, tự đặt ra cho mình những yêu cầu khắt khe. Hãy phát huy thế mạnh của mình, giữ tinh thần tốt, con giáp này sẽ mở ra những cánh cửa đầy hứa hẹn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, người tuổi Mão còn độc thân sẽ có đường tình duyên hứa hẹn hơn.

Đúng buổi chiều ngày 29/7: Top 3 con giáp một bước thành đại gia, ngồi không ăn bát vàng, ôm sạch của cải thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vào đúng buổi chiều 29/7, sự tự hài lòng mang lại cho tuổi Ngọ cảm giác hạnh phúc. Không ai có thể khiến bạn đánh mất niềm vui của chính mình. Khi bạn biết thế nào là đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Thái Âm cát tinh hỗ trợ cho nhân duyên của bản mệnh, đặc biệt là đối với nữ giới. Bạn cảm thấy tin tưởng người khác giới hơn và chịu mở lòng đón nhận tình cảm của họ. 

Người có đôi tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Hai người sống thật với cảm xúc của mình và luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện, nhờ thế mà mối quan hệ đôi bên ngày một gắn kết. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có nhiều điều kiện thuận lợi trong buổi chiều ngày 29/7 này. Bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Người làm ăn kinh doanh hẳn sẽ kiếm được một khoản kha khá do công việc tiến triển đều đặn, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Đúng buổi chiều ngày 29/7: Top 3 con giáp một bước thành đại gia, ngồi không ăn bát vàng, ôm sạch của cải thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt. Đặc biệt những người tuổi Sửu cũng rất chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình cho công việc nên họ dễ dàng thành công.

Vào đúng buổi chiều 29/7, cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Thời điểm này, tuổi Sửu sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ. Chỉ cần nắm bắt và tận dụng được những cơ hội thì việc kiếm ra nhiều tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ là điều nằm trong tầm tay.

Đúng buổi chiều ngày 29/7: Top 3 con giáp một bước thành đại gia, ngồi không ăn bát vàng, ôm sạch của cải thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày 29/7 và 30/7: 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, chuẩn bị sẵn túi 3 gang đựng tiền, đón nhận hồng ân trời ban

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày 29/7 và 30/7: 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, chuẩn bị sẵn túi 3 gang đựng tiền, đón nhận hồng ân trời ban

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 2 ngày 29/7 và 30/7 đại cát tài lộc, của cải rủng rỉnh, tiền bạc đề huề.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 28/7 tử vi ngày 29/7 tử vi ngày 30/7

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'