Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày 29/7 và 30/7: 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, chuẩn bị sẵn túi 3 gang đựng tiền, đón nhận hồng ân trời ban

Tâm linh - Tử vi 28/07/2023 09:15

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 2 ngày 29/7 và 30/7 đại cát tài lộc, của cải rủng rỉnh, tiền bạc đề huề.

Tuổi Thìn

Trong 2 ngày 29/7 và 30/7, người tuổi Thìn chỉ số chung duy trì ở mức cao. Về tình cảm, người độc thân hãy mạnh dạn thể hiện lòng mình, chủ động nắm bắt cơ hội. Về công việc, những chú Rồng hứa hẹn sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, phúc khí vượng.

Về tài lộc, người tuổi Thìn làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ gia tăng thu nhập, nên nhân lúc này đẩy mạnh đầu tư và tiết kiệm.

Cũng theo tử vi, tài vận của người tuổi Thìn tương đối cao, may mắn liên tục. Tuy nhiên con giáp này chớ vì những thành quả gặt hái được mà chủ quan dẫn đến sai lầm không đáng có. Về tổng thể, người tuổi Thìn sinh năm 1964 và 1988 vận trình đặc biệt nổi bật, người sinh năm 1976 và 2000 cũng khá hạnh phúc..

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày 29/7 và 30/7: 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, chuẩn bị sẵn túi 3 gang đựng tiền, đón nhận hồng ân trời ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mặt công việc được Tam Hợp cục nâng đỡ nên tuổi Dần may mắn vô cùng, làm ăn xa nhà dễ được quý nhân phù trợ trong 2 ngày 29/7 và 30/7. Chuyện kinh doanh vô cùng tốt vì có đối tác, khác hàng uy tín, bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu doanh thu đã đề ra từ trước đó.

May mắn là đường công danh sự nghiệp của tuổi này đang bế tắc bỗng tìm được cách hóa giải. Bản mệnh tìm được con đường đi đến thành công và luôn kiên trì theo đuổi lý tưởng mình đã chọn.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày 29/7 và 30/7: 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, chuẩn bị sẵn túi 3 gang đựng tiền, đón nhận hồng ân trời ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 2 ngày 29/7 và 30/7, việc làm của người tuổi Tý trở nên hanh thông và thuận tiện vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều thời cơ cho bản mệnh cải tiến, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc vào thời điểm này.

Đặc biệt có Tam Hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa, nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày 29/7 và 30/7: 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, chuẩn bị sẵn túi 3 gang đựng tiền, đón nhận hồng ân trời ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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