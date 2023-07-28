HUNG TINH án ngữ, hôm nay 28/7, 3 con giáp vì quá tin người nên dễ bị hãm hại, tài lộc cũng hao tổn không ngừng, cẩn thận mất trắng chỉ trong phút chốc

chịu ảnh hưởng từ cục diện Tương Hại, người tuổi Thân được cảnh báo nên thận trọng hơn trong công việc của mình bởi hung vận trong ngày là khá lớn. Bản mệnh có điềm báo gặp phải những rắc rối mà kẻ tiểu nhân gây ra, điêu đứng vì không biết vấn đề xuất phát từ đâu và xử lý như thế nào.

Tâm trạng bất ổn, tinh thần tụt dốc tụt dốc, ngay cả chuyện tình cảm cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Kim sinh xuất cho Thủy, bạn không có đủ thời gian quan tâm, chăm lo cho người ấy, vì thế mà xảy ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Hai người không còn kiểm soát được cảm xúc mà nói ra những lời làm tổn thương nhau.

Bản mệnh mất nhiều thời gian và công sức để khắc phục hậu quả. Sự việc lần này là bài học đắt giá cho sự chủ quan của bạn. Chỉ một chút thiếu cảnh giác là có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí là vượt quá khả năng kiểm soát của bạn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 28/7/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có thể xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp, cấp trên vì không thống nhất được cách xử lý tình huống phát sinh trong công việc. Đây cũng là lý do khiến hiệu suất giảm đi đáng kể, không khí làm việc căng thẳng, ai cũng bức bối khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, con giáp này có thể thấy việc đầu tư của mình là thiếu hiệu quả, nguồn vốn bỏ ra nhưng chưa thu về lợi nhuận như mong đợi. Tuổi Tỵ nên kịp thời đánh giá lại kế hoạch của mình trước khi tình hình ngày càng vượt quá tầm kiểm soát.

Vận trình tình cảm trong ngày cũng gặp nhiều trắc trở. Cặp đôi sắp trải qua một khoảng thời gian tương đối khó khăn. Những điều mà trước giờ bản mệnh vẫn coi là chuyện đương nhiên thì sắp tới sẽ phải đặt dấu hỏi lớn, lòng tin bị lung lay ít nhiều.

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay ngày 28/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý sẽ đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức.

Người tuổi Tý sẽ đối mặt với những thách thức không dễ dàng trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này tỏ ra tự tin và tin tưởng vào khả năng của mình, luôn tin rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của bản mệnh tương đối bấp bênh trong khoảng thời gian này. Tốt nhất là con giáp này hãy nên kiểm soát các khoản tiền nắm giữ trong tay để hạn chế những thất thoát không mong muốn.

Vận trình tình cảm của người tuổi Tý rất mập mờ khó đoán. Người độc thân được nhiều đối tượng khác giới chú ý, bày tỏ tình cảm. Song, bạn lại không quá hứng thú với chuyện yêu đương lúc này.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.