28/7 rực rỡ, 3 con giáp may mắn không tưởng, vận hạn tiêu tan, LỘC từ tứ phương đổ về không nghỉ, càng làm càng thắng lớn

Được Tam Hợp tương trợ, người tuổi Mùi có sự quyết tâm trong lĩnh vực hiện tại mà bản thân đang theo đuổi. Bản mệnh làm việc với tinh thần hào hứng và hăng say. Mọi nhiệm vụ được giao trong ngày đều hoàn thành sớm hơn dự định cho nên được cấp trên đánh giá khá tích cực.

Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên của tuổi Mùi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, nếu còn độc thân thì bản mệnh vẫn chưa có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp cho mình. Người có đôi có cặp không có tiến triển gì mới, tình cảm vẫn đều đều.

Nay cũng là ngày vận trình tài lộc khá vượng sắc, tiền bạc ào ào về túi, chuyện kinh doanh làm ăn phát tài phát lộc. Tuy nhiên bạn cũng nên có kế hoạch quản lý chi tiêu phù hợp để giữ được tiền dài lâu, tránh để xảy ra tình trạng kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 28/7/2023 hôm nay, tuổi Mão gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường công danh sự nghiệp. Tinh thần cống hiến không ngừng để đạt được mục tiêu phía trước khiến cho con giáp này không hề e sợ trước bất cứ khó khăn nào và từng bước đi đến với thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão cũng gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Đôi lứa tình duyên sắc. Cả hai ngày càng có sức hút mãnh liệt đối với nhau, tạo nên một cặp đôi hoàn hảo khiến không ít người phải ghen tị.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nửa đời, nửa đoạn, đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn, nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Con giáp này nên lưu ý vấn đề này để sắp xếp công việc phù hợp.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 28/7/2023 của 12 con giáp cho thấy vận trình công việc của tuổi Dần sẽ thuận lợi và phát triển. Bạn đang trên đà thăng hoa với công việc hiện tại và có thể làm những điều mình yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc nhận tín hiệu khởi sắc. Sự che chở của Chính Tài mang đến cho bản mệnh những khoản tiền ổn định, có thể chẳng cần lo lắng đến chi tiêu sinh hoạt thường ngày.

Trạng thái tình cảm của đôi lứa sẽ có sự xáo trộn. Đối với tuổi Dần độc thân, hãy học cách hài lòng với những gì bạn có, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng và tránh thất vọng sau này.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.