Quý nhân phù trợ hết mình, trời thương trong dịp 2/9 là những con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 21:32

Đúng dịp 2/9, những con giáp may mắn này được quý nhân phù trợ.

Tuổi Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022, tử vi tuổi Ngọ cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Dịp 2/9 tới đây, tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày 2/9/2022 của 12 con giáp, cát tinh Lục Hợp che chở cho vận trình của người tuổi Tý trong hôm nay. Bạn được mọi người yêu mến và giúp đỡ rất nhiều. Bản mệnh là người sống biết người biết ta, hòa đồng, vì thế ai cũng muốn được kết giao với bạn. Có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày này.

Khi bắt tay vào làm công việc gì, những chú Chuột cũng luôn giữ quan điểm nghiêm túc và chăm chỉ, thành tích đạt được phải dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình. Bạn rất khinh thường những kẻ giả tạo chỉ lân la làm thân với người khác để kiếm lợi cho bản thân.

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Tuy nhiên, đường tình duyên của bạn không được suôn sẻ cho lắm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Đôi bên đang để cái tôi của mình ở trên cả sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nửa kia, một khi lòng tự ái bị đụng đến thì không gì có thể làm cho nó được xoa dịu. 

Tuổi Tuất

Năm 2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Dịp 2/9 sắp tới, công việc của tuổi Tuất diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khoảng thời gian này, tuổi Tuất được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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