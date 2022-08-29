49 ngày tới, con giáp nào được trời trao phúc phần làm một hưởng mười?

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 13:00

Làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu chính là phúc phần trời đã an bài cho các con giáp.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

49 ngày tới đây, vận trình cực vượng, con giáp may mắn có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Lại được Thần Tài che chở, đường tài lộc của những chú Khỉ khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Có thể, con giáp này sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ họ đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Mùi nhất định sẽ làm giàu thành công. Nếu không là “ông to bà lớn” Mùi cũng là đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh.

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Trong 49 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Mùi. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được. 

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống này, người tuổi Hợi vô cùng tốt bụng nên xung quanh luôn có nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, những người tuổi Hợi đều có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

49 ngày tới, người tuổi Hợi vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Bản mệnh đang dần tiến bộ hơn sau nhiều lần vấp ngã. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

(*)Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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