Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn là nói đến 3 con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 10:00

Con giáp dưới đây có thù ắt sẽ trả.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người trung thực, nhẹ nhàng và tử tế, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, một khi ai đó làm tuổi Sửu khó chịu, hay bị tổn thương, họ sẽ ghi lại và chẳng bao giờ có thể quên được những vết thương người khác gây ra cho mình.

Nếu như có ai đó cố tình hãm hại, xúc phạm mình, con giáp này sẽ ôm chặt thù hận trong lòng và tìm cách trả thù. Trong tình yêu, họ là người biết hi sinh, nhường nhịn và có trách nhiệm.

Tuy nhiên, tuổi Sửu rất dễ bị tổn thương bởi những việc làm sai trái của người khác. Họ sẽ mang theo thù hận trong lòng, không bao giờ tha thứ cho người đó nữa.

Tuổi Tị

Vẻ bề ngoài lạnh lùng, bí ẩn giúp Tuổi Tị luôn toát lên một thứ mị lực ít ai có thể sánh bằng, càng khiến những người bên cạnh không thôi nể phục, ngưỡng mộ. Nhưng dường như, bên trong những người này luôn tồn tại hai con người, chỉ cần vén “lớp màn” đầu tiên lên, bạn sẽ bất ngờ và kinh hãi khi thấy một con người khác đối lập hoàn toàn.

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Dù trong tâm tưởng, những người này không bao giờ có ý muốn hại người hay làm bất cứ hành động gì tiêu cực, thay vào đó họ chỉ đặt sự đề phòng cao hơn mà thôi.

Tuổi Tị ít khi tin tưởng người khác, dù là người đặc biệt thân thiết, họ cho rằng bất cứ ai cũng có thể làm ra những điều tiêu cực khi lâm vào đường cùng và tổn hại bản thân mình. Có thể nói suy nghĩ này chính là nguyên nhân khiến cho con giáp này trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù ắt phải trả.

Tuổi Tị vốn là tuýp người hoà đồng, thân thiện và biết suy nghĩ trước sau, thế nhưng họ có thể biến thành một con người hoàn toàn khác khi có kẻ lợi dụng điều này để chuộc lợi cho cá nhân. Sự lạnh lùng đôi khi khiến họ trở thành kẻ khó hiểu trong mắt người khác, chỉ cần là người đắc tội với tuổi Tị chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự trừng trị của con giáp này.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có nhân cách khiêm tốn, nhạy cảm và dịu dàng. Tuổi Mão cũng là người ít nói, hiền lành, hiếm khi tức giận. Tuy nhiên, nếu ai đó khiến họ nổi giận thì họ sẽ làm cho người đó rơi vào bể địa ngục.

Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái Tôi khá lớn, bất kì ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ sẽ ghi nhớ, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài mặt và chờ đợi thời cơ đến để trả thù.

Tuy nhiên bản chất của người tuổi Mão vẫn là một người nhạy cảm, dễ xúc động và có lòng bao dung. Bởi vậy nếu đối phương chân thành muốn xin lỗi thì tuổi Mão cũng sẽ tha thứ cho người đó thôi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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