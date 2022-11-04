Quan Thái Âm ban lộc: 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng' trong 7 ngày tới, cầu tài vô cùng rộng mở, thu nhập tăng cao, vận tài lên vun vút

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong những ngày cuối năm 2022. Đặc biệt, trong 7 ngày tới đây, tử vi cho biết, con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

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Tuổi Thìn

Trong 7 ngày tới đây, tử vi cho biết Tam Hợp xuất hiện là thời điểm phù hợp nhất để cải thiện tình cảm lứa đôi bằng những hành động nho nhỏ nhưng thiết thực. Hãy nhớ, đừng bao giờ ngừng việc gây ấn tượng và khiến đối phương muốn yêu thương bạn nhiều hơn.

Thiên Tài giúp sức nên việc kiếm tiền của tuổi Thìn lúc này thuận lợi hơn, có người còn may mắn được cho tiền. Thế nhưng cũng phải cẩn thận với những cái bẫy đang bày ra nữa nhé, bạn phải tinh ý mới đủ tránh khỏi chúng.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu tích cực cho những ai đang chữa bệnh, sức khỏe được cải thiện khi bạn hiểu hơn về cơ thể mình và tìm cách điều chỉnh thích hợp. Quan trọng nhất là bạn được nghỉ ngơi đầy đủ nên rất nhanh hồi sức.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Dậu

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Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi luôn có phúc khí và nội tâm lương thiện. Họ không dễ dàng bị gục ngã bởi những khó khăn. Trong thâm tâm của tuổi Hợi luôn tin rằng thượng đế rất công bằng, mất đi cái này sẽ được cho lại cái khác, họ không quá quan trọng, nói đúng hơn người tuổi Hợi không tham sân si.

Trong 7 ngày tới đây, tử vi cho biết, mọi xui xẻo của tuổi Hợi nhanh chóng qua đi, vận may và tiền tài sẽ kéo đến. Có thể, trong tháng này hầu bao sẽ rủng rỉnh, có tài vận ngoài ý muốn, từ đó mọi khó khăn sẽ được giải quyết triệt để.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Thân

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Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.