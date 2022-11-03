TOP 3 con giáp được quý nhân chỉ lối, có vận trình lên hương dữ dội trong 15 ngày tới

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu cực kì hanh thông rộng mở, làm ăn phát đại, lợi nhuận sâu dày. Đây là cơ hội để bản mệnh lấp đầy ví tiền của mình, tích lũy tài sản hoặc có thể mua thêm món đồ xa xỉ yêu thích mà không phải đắn đo hay suy nghĩ gì.

Tử vi cho biết, trong 15 ngày tới (4/11-18/11), tuổi Sửu sẽ có nhiều tin vui trong công việc. Chính Quan chỉ lối, bạn ngày càng giành được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp, cũng được cấp trên và đồng nghiệp tín nhiệm.

Chuyện tình cảm viên mãn, người có đôi có cặp thì bản thân và nửa kia những phút giây lãng mạn bên nhau, tình yêu ngập tràn hương sắc. Người còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa kia của mình nếu như biết cởi mở, chân tình hơn.

Con số may mắn: 18, 64

Tuổi Tị

Tử vi cho biết, trong 15 ngày tới (4/11-18/11), may mắn gọi tên người tuổi Tị. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên.

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi.

Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy mang tới cho bạn sự bình yên và cảm giác an toàn khi luôn thấu hiểu bạn, chính vì vậy cả hai luôn hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trong thời gian này khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Giờ tốt trong ngày:15h - 19h

Con số may mắn: 29, 55

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Tuất tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Trong tính cách tuổi Tuất những người có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn của để.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 15 ngày tới (4/11-18/11), những người tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Bắt đầu từ giờ mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Thân sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Giờ tốt trong ngày: 9h-14h

Con số may mắn: 9, 35

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.