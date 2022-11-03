Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 4 liên tiếp (5, 6, 7, 8/11) có 3 con giáp được Chính Tài thúc đẩy, nên tài vận phát triển, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi, cuộc sống ngày càng lên hương

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 15:37

Đúng 4 liên tiếp (5, 6, 7, 8/11), tử vi dự đoán có 3 con giáp "số sướng" hết phần thiên hạ, thu nhập tăng lên không ngừng, chuẩn bị tậu nhà tậu xe trong tương lai tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn có tính cách chăm chỉ, độc lập. Họ là mẫu người không ngừng phấn đấu vươn lên để biến ước mơ thành hiện thực. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và luôn kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đây chính là bí quyết giúp tuổi Sửu thành công dù xuất phát điểm của họ có thể không bằng người khác.

Đúng 4 liên tiếp (5, 6, 7, 8/11), tử vi dự đoán tuổi Sửu đón nhận tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này có cơ hội phát huy hết năng lực cá nhân, mạnh dạn khẳng định bản thân trong công việc.

Với những người làm kinh doanh, họ có thể gặp nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được các đơn hàng lớn. Ở thời điểm nhận được nhiều cơ hội và tài lộc như vậy, tuổi Sửu có thể kiếm tiền đầy túi.

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 4 liên tiếp (5, 6, 7, 8/11) có 3 con giáp được Chính Tài thúc đẩy, nên tài vận phát triển, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi, cuộc sống ngày càng lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 4 liên tiếp (5, 6, 7, 8/11), tử vi dự đoán tuổi Dần được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng bản mệnh có thể làm được điều đó.

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Thủy sinh Mộc rất có lợi cho phương diện tình cảm của những chú Hổ. Tình duyên nở hoa, người độc thân cảm thấy đào hoa đến rất gần, bạn gặp được người hợp duyên hợp ý, chỉ cần chủ động hơn một chút là chắc chắn hạnh phúc sẽ nằm trong tay bạn.

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 4 liên tiếp (5, 6, 7, 8/11) có 3 con giáp được Chính Tài thúc đẩy, nên tài vận phát triển, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi, cuộc sống ngày càng lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, nếu gặp khó khăn sẽ tìm cách thay đổi bản thân. Vì vậy họ dễ dàng vượt qua khó khăn.

Hợi cũng là người dễ gần nên có nhiều bạn bè xung quanh. Họ lạc quan, tốt bụng, được người khác sẵn sàng giúp đỡ nên triển vọng sau này luôn tươi sáng.

Điều Hợi cần làm là hãy dốc lòng với công việc của mình. Họ được cấp trên đánh giá cao và hoàn toàn có thể mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương. Không những vậy, túi tiền của người tuổi này cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần. Bạn sẽ tìm ra được hướng đi trong công việc, lập thành tích xuất sắc và thu về lợi nhuận cao hơn, đặc biệt là trong tháng 11.

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 4 liên tiếp (5, 6, 7, 8/11) có 3 con giáp được Chính Tài thúc đẩy, nên tài vận phát triển, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi, cuộc sống ngày càng lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp chính thức thoát nghèo trong 7 ngày tới (4/11 - 10/11), tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi hơn nhiều

3 con giáp chính thức thoát nghèo trong 7 ngày tới (4/11 - 10/11), tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi hơn nhiều

Tử vi trong 7 ngày tới (4/11 - 10/11), 3 con giáp vượt qua bể khổ, chuyện làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây, cuộc sống thăng hoa dữ dội.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tử vi tháng 11 tử vi trong 4 ngày tới tử vi ngày hôm nay Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 19 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn