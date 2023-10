Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài gọi tên trong 3 ngày liên tiếp (4, 5, 6/11) vô cùng may mắn, với mọi sự đều hanh thông hưởng trọn mọi tài lộc

Tử vi dự đoán trong 3 ngày liên tiếp (4, 5, 6/11) Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Trâu sẽ có một tháng khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề.

Trong lúc vui, mọi thứ suôn sẻ, bạn khó nhận biết ra ai đang cố tình lợi dụng bạn, thế nhưng vẫn luôn phải cẩn trọng nhé. Nhất là những bí mật của bạn cần giấu kín vì những người bạn tin tưởng nhất cũng không hoàn toàn đáng tin.

Thổ - Kim tương sinh mang lại tín hiệu tốt trong chuyện tình cảm khi mà bạn âm thầm theo đuổi một người nào đó. Nếu thấy bật đèn xanh thì bạn nhớ tận dụng cơ hội nếu không họ sẽ đổi ý đấy nhé. Những cặp đôi nên hâm nóng tình cảm bằng cuộc hẹn hò lãng mạn

Tuổi Tuất

Cuối năm 2022 vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất năm.

Tử vi dự đoán trong 3 ngày liên tiếp (4, 5, 6/11) do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng.

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời do cung hôn nhận xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhân hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm