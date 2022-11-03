Tử vi 12 con giáp ngày 3/11/2022: Chỉ ra 3 con giáp được Thần tài độ mệnh, có tài lộc nở rộ, tiền vào như nước, công danh thành đạt vang dội

Khi còn trẻ, phần lớn Tý gặt hái được nhiều thành công vì họ luôn nhiệt huyết và biết theo đuổi đam mê.

Người tuổi Tý vốn tính tình phóng khoáng, thoải mái, thích sáng tạo và độc lập. Họ không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Tử vi 12 con giáp ngày 3/11/2022 cho biết người tuổi Tý sẽ bước sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Tý được Thần Phật che chở, thần May Mắn chiếu cố nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tý còn có thể gặp được vận may đổi đời, nếu biết nắm bắt thì cuộc sống sẽ không còn sầu muộn.

Người tuổi Tý tính tình lạc quan, yêu đời và luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực. Chính nhờ vậy mà khó khăn nào họ cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết tuổi Mão gặp được Thiên Tài trong ngày thứ 5 này nên tha hồ đón tin vui tài lộc. Tiền bạc trong ngày chủ yếu đến từ nguồn thu phụ, người buôn bán kinh doanh có quý nhân phò trợ nên buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán chạy vô cùng, thậm chí còn cháy hàng nữa.

Ở phương diện công việc, ngày này bạn hãy cố gắng phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm vì đó là cách để bạn có được những sự hỗ trợ kịp thời. Nếu quá chú trọng đến cá nhân, chỉ quan tâm tới thành tích của riêng mình thì sẽ rất dễ dấn đến thất bại, dù có sai sót cũng không ai đứng ra chỉ điểm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn.

Từ đầu tháng 11, đặc biệt là từ hôm nay trở đi người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Trong tuần này, họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm