Tử vi dự đoán 99% những con giáp này sẽ có vận tài lộc đến dồn dập trong 4 ngày liên tiếp tới đây (3, 4, 5, 6/11)

Mặc dù tiền không thiếu nhưng tuổi Tý vẫn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thất thoát, chi tiêu hoang phí nhé. Bạn thường rất dễ vung tiền cho những mục đích chưa thật sự cần thiết mỗi khi trong túi rủng rỉnh. Đây là thói quen không nên mà bạn nên sửa đổi càng sớm càng tốt.

Tử vi dự đoán trong 4 liên tiếp (3 - 6/11), tuổi Tý được Thực Thần che chở nên có điềm báo tài lộc khởi sắc, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có những ngày phát tài, tiền bạc thu về túi không ít.

Tử vi dự đoán trong 4 liên tiếp (3 - 6/11), người tuổi Mão trời sinh bản tính nhanh nhẹn, thông minh, làm việc luôn sáng tạo, giữ vững lập trường và rất hay đi đầu tìm ra xu hướng mới.

Trong 4 ngày có ngũ hành xung khắc, bản mệnh ngày càng chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu của mình. Có lẽ cả con giáp này và người ấy đều chỉ đang cố lẩn tránh, cố gắng hết sức để giữ gìn nhưng có lẽ mọi sự đã đi đến đoạn kết. Đôi bên không có được sự đồng điệu và thấu hiểu thì đổ vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Họ thật sự có khả năng thiên bẩm để làm ăn kinh doanh, chỉ cần tìm được đúng chìa khóa và đúng lĩnh vực, đúng người đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi sự sẽ dễ như trở bàn tay.

Trong 4 ngày tới đây, Mão được phúc tinh chiếu mệnh, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công, thắng lợi. Thậm chí chuyện tình cảm cũng nhờ vậy mà thuận buồm xuôi gió, ái tình đào hoa vượng, đại hỉ lâm môn.

Ảnh minh họa: Internet

Người nào đã có gia đình rồi dễ có tin vui, ai đang độc thân sẽ sớm lập gia đình. Điều kiện tiên quyết cho người tuổi Mão chính là thực sự cầu thị, giữ chữ tín và hành động theo sự mách bảo của con tim, tuyệt đối không để đồng tiền làm mờ lý trí.

Con giáp này cũng không được ỷ lại vào sự đào hoa mà làm điều xằng bậy, cần giữ tình cảm thủy chung với người phối ngẫu.

Tuổi Thìn

Con giáp này đã vượt qua nhiều trở ngại và những khó khăn trong những ngày tới đây sẽ có bước tiến vượt bậc, nhất là trong chuyện công việc. Kết quả làm việc đạt hiệu quả tốt khiến con giáp này được cấp trên để mắt, trao cho nhiều cơ hội.

Tử vi dự đoán trong 4 liên tiếp (3 - 6/11), người tuổi Thìn có dự định bắt đầu công việc kinh doanh riêng đây là thời điểm tốt để bạn bắt tay vào công việc của mình. Được gia đình ủng hộ tinh thần, quý nhân hỗ trợ nguồn vốn và kinh nghiệm, công việc kinh doanh của người tuổi Thìn bước đầu sẽ đạt được những thành công đáng ghi nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.