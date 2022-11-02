Đúng 3 ngày liên tiếp (3, 4, 5/11), tử vi dự đoán: 3 con giáp được quý nhân chiêu đãi 'tiệc tài lộc', tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng không phải lo

Tử vi dự đoán trong 3 ngày liên tiếp (3, 4, 5/11), người tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều niềm vui lớn, công sức họ bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, đặc biệt là luôn có quý nhân theo sau giúp đỡ nhiệt tình nên công việc được giải quyết dễ dàng.

Những người tuổi Dần bản tính mạnh mẽ, cương trực, ngay thẳng, thích đối đầu với thử thách. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay.

Bạn càng chăm chỉ càng được khen ngợi hết lời, vận tiền bạc liên tục đổ về, tiêu hoài không hết. Chuyện tình cảm của bạn cũng có khá nhiều tin vui. Người độc thân chuẩn bị tinh thần thoát ế thành công. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận, yêu thương nhau nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán trong 3 ngày liên tiếp (3, 4, 5/11), công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nếu biết đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể lập ra những kế hoạch công việc phù hợp.

Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong những ngày này. Đối phương có thể đưa ra định hướng giúp bạn, để bạn xác định được hướng đi của chính bản thân mình trong tương lai, đồng thời biết điểm yếu của mình ở đâu để khắc phục.

Mộc khắc Thổ khuyên bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, bỏ mặc con cái tự do phát triển.

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán trong 3 ngày liên tiếp (3, 4, 5/11), Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi đối diện khó khăn.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong lúc này. Quý nhân sẽ giúp bạn chọn ra những con đường phù hợp với mình trong tương lai. Những vấn đề còn tồn đọng cũng được giải quyết nhanh chóng.

Thủy vượng khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Bạn không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù công việc có đang chồng chất. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bạn cần đi khám chữa ngay.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.