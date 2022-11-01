Tháng mới hồng phát: 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, được cát tinh chiếu mệnh, vơ vét hết lộc trong thiên hạ

Bước vào tháng 11 người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tuổi Tý đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai, chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Đối với người làm ăn, kinh doanh buôn bán thì công việc sẽ rất khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, nhưng chỉ cần cố gắng, thách thức sẽ thành cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Cấp trên luôn sẵn sàng thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương cho bạn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang số may mắn, luôn được Trời Phật ban phước lành. Họ là những người có ý chí kiên cường, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để có thể tự làm giàu cho bản thân mình.

Bước vào tháng 11 vận thế của Tỵ sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Công việc nhờ có sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân nên họ dễ dàng thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng,từ đó mở ra con đường thuận lợi thăng tiến trong tương lai.

Công việc kinh doanh trước đó đang gặp khó khăn cũng có bước xoay chuyển đang kể khi bắt đầu thu về lợi nhuận, giúp cho Tỵ có thêm nhiều khoản thu nhập và không còn quá lo lắng về tài chính.

Tuổi Tuất

Bước vào tháng 11 Lục Hợp giúp cho con giáp tuổi Tuất hợp tác làm ăn, kinh doanh sẽ có lợi trong ngày này, gặp được đối tác phù hợp bạn đã có thể gạt bỏ đi rất nhiều lo lắng. Hôm nay cũng phù hợp để nối liên lạc lại với một người thân ở xa bạn nhé.

Chính Tài thúc đẩy cho tài vận của con giáp tuổi Tuất lúc này được hanh thông, thuận lợi, một số người có kinh nghiệm đầu tư thì đây là lúc thu về lợi nhuận. Thế nhưng với cơ hội mới thì bạn vẫn phải xem xét, cân nhắc thêm nhé.

Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe là vấn đề mà bạn lo ngại nhất trong thời gian này, nhưng nếu bạn giải tỏa đi những áp lực về những suy nghĩ tiêu cực thì giảm đi rất nhiều cảm giác mệt mỏi hay đau đớn.

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