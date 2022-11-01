Tử vi tháng mới, đón tài lộc mới: 3 con giáp làm đâu trúng đó, gánh tiền gánh vàng về đầy nhà, tương lai sắm nhà lầu xe hơi khiến ai cũng phải lóa mắt

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 15:42

Tử vi tháng 11 dự đoán tương lai, nhờ công việc thuận lợi tiến triển nên nguồn thu nhập dồi dào, cộng thêm nền móng vững chắc từ trước thì sẽ được thăng chức tăng lương, tương lai ai cũng phải nể.

Tuổi Sửu

Tử vi tháng 11 dự đoán tương lai Chính Tài chiếu mệnh, nay là tháng mà người tuổi Sửu gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra, nếu như bạn làm việc không ngừng nghỉ ngay cả khi mọi người đều muốn làm biếng. Hãy coi đây là động lực để có thể tiếp tục cố gắng và kiếm được những khoản hậu hĩnh hơn nữa trong tương lai.

Với người làm ăn, bạn là người chắc chắn, thận trọng nhưng đôi khi còn rụt rè, do dự khi đứng trước các cơ hội. Đừng biến đây thành lý do khiến bạn bỏ lỡ thời cơ đáng tiếc. Hãy tự nhắc nhở mình cần dũng cảm, quyết đoán hơn nếu muốn làm giàu.

Tử vi tháng mới, đón tài lộc mới: 3 con giáp làm đâu trúng đó, gánh tiền gánh vàng về đầy nhà, tương lai sắm nhà lầu xe hơi khiến ai cũng phải lóa mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đầu năm 2022 không mấy tốt đẹp đối với Mão. Bản mệnh dễ bối rối không biết phải làm gì tiếp theo trong tháng tới, làm gì cũng khó thành công, hay ốm đau mệt mỏi.

Sang cuối năm 2022, đặc biệt là vào tháng 11 này, tình trạng này sẽ biến mất. Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận số của Mão thay đổi, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng.

Nhờ cát khí che chở nên tài vận của Mão chuyển biến tích cực. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ, không có quá nhiều việc phải tiêu tiền.

Mão gặp hung đều hóa cát, con cháu thành tài khỏe mạnh. Gia đình làm ăn suôn sẻ, vượt qua khó khăn, kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những người sắp xuất ngoại hoặc đang ở nước ngoài.

Tử vi tháng mới, đón tài lộc mới: 3 con giáp làm đâu trúng đó, gánh tiền gánh vàng về đầy nhà, tương lai sắm nhà lầu xe hơi khiến ai cũng phải lóa mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tháng 11 dự đoán tương lai tuổi Ngọ là người cầu toàn, có khả năng sáng tạo. Ngọ cũng là người yêu thích tự do, thích đi đây đi đó, tìm tòi cái mới. Nhờ trải nghiệm có được từ những chuyến đi, tuổi Ngọ có đủ bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, tự làm chủ cuộc đời mình.

Tử vi dự báo rằng chỉ cần qua tháng 11 này, tuổi Ngọ được phúc tinh chiếu mệnh nên những ngày tháng cuối năm càng phát triển rực rỡ hơn. Con giáp này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài vận dồi dào, tiền của ngày một vượng phát. Đời sống tinh thần của con giáp này cũng diễn ra tốt đẹp. Nhìn chung cuộc sống của tuổi Ngọ trong thời gian tới sẽ bình an.

Tử vi tháng mới, đón tài lộc mới: 3 con giáp làm đâu trúng đó, gánh tiền gánh vàng về đầy nhà, tương lai sắm nhà lầu xe hơi khiến ai cũng phải lóa mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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