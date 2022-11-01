Tử vi dự đoán trong 3 ngày liên tiếp tới (2, 3,4/11): 3 con giáp cực kì may mắn, có nhiều cơ hội tốt nên công việc và cuộc sống lên hương dữ dội

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong những tháng cuối năm 2022. Tử vi dự đoán trong 3 ngày liên tiếp tới (2, 3,4/11) con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Người tuổi Sửu là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của bảm thân nên con giáp này rất khéo léo trong giao tiếp do đó mọi việc trong cuộc sống thường rất suôn sẻ.

Tử vi dự đoán trong 3 ngày liên tiếp tới (2, 3,4/11) do được Thần Phật phù hộ nên công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày càng mở rộng.

Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Người tuổi Sửu không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán trong 3 ngày liên tiếp tới (2, 3,4/11) có Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Ngọ có thể gặp được quý nhân trong sự nghiệp. Với sự nâng đỡ của đối phương, chỉ cần làm việc hiệu quả, không mắc sai lầm thì vẫn giữ vững được vị trí của mình. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn vì đã có người chỉ bạn đi đúng đường.

3 ngày này cũng là 3 ngày tốt để Tuổi Ngọ mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của Ngọ. Đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.